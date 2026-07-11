Енергетика під прицілом атак РФ: У ЄС проведуть зустріч щодо готовності Києва до нової зими

13 липня в Брюсселі відбудеться засідання Ради Євросоюзу з питань закордонних справ. Питання енергетичної безпеки України на прийдешню зиму вже є в порядку денному, але викликає значні дискусії.

Одним із ключових пунктів порядку денного стане енергетична готовність України до наступного опалювального сезону. Про це повідомляє "Суспільне".

Особисту участь у засіданні візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Міністри країн-членів зосередяться на кількох напрямках: терміновій підтримці систем протиповітряної оборони, фінансових потребах, допомозі в захисті та відновленні критичної енергетичної інфраструктури, а також довгострокових кроках для зміцнення стійкості енергосистеми країни.

"Розподіл навантаження важливий у невійськовій сфері, але особливо — у військовій. Нинішня ситуація, за якої дуже невелика група держав-членів несе на собі левову частку підтримки України, є неприйнятною. Це справді стає дедалі більшою проблемою", — сказав дипломат однієї з країн-лідерів у підтримці Києва.

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Як приклад він навів кількість шенгенських віз, які останнім часом активно видають росіянам Франція, Італія та Іспанія. На думку співрозмовника, ці країни могли б робити трохи більший внесок в іншому.

Перед офіційним засіданням міністри закордонних справ ЄС проведуть неформальну зустріч за сніданком з Андрієм Сибігою та представниками двох українських правозахисних організацій. Розмова буде присвячена гуманітарній ситуації в Україні, зокрема долі цивільних, яких утримує Росія.

Раніше Фокус повідомляв про те, у яких випадках світло можуть вимикати на 12 годин. У найскладнішому сценарії графіки відключень можуть збільшитися до 10–12 годин на добу, однак це залежатиме від масштабів спеки та наслідків можливих обстрілів.

Згодом стало відомо, як планують зменшити відключення світла. Серед іншого, уряд пропонує енергетикам "оптимізувати" ремонтні роботи на атомних станціях, які проводяться влітку.