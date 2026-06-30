Без ремонтів АЕС та ТЕС: в уряді розповіли, як планують зменшити відключення світла

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про заходи, які застосують для балансування енергосистеми під час пікових навантажень в період аномальної спеки. Серед іншого, уряд пропонує енергетикам "оптимізувати" ремонтні роботи на атомних станціях, які проводяться влітку. У арсеналі Міненерго є інші заходи, які можуть допомогти зменшити відключення світла.

Міністерство звернулось до служб та підприємств енергетичної сфери, щоб стабілізувати систему у періоди пікових навантажень, ідеться у зверненні Шмигаля на порталі відомства. Окрім прискореного повернення до роботи АЕС, планують імпортувати електроенергію з західних країн.

Відключення світла — інформація про ремонти АЕС від "Енергоатому"

Шмигаль перелічив основні заходи, які можуть зменшити відключення світла в Україні:

прискорений вихід з планових ремонтів АЕС та ТЕС (з потужністю понад 300 МВт);

використання додаткових потужностей когенераційних установок на газі;

імпорт електроенергії з Європи й також "опрацювання питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами".

Відео дня

Міністр нагадав, що пікове споживання припадає на період 17-22 год, і звернувся до українців, від поведінки яких також залежать масштаби відключень.

"Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання",- написав Шмигаль.

Опитування Чи є у вас світло після повідомлень про повернення графіків? Опитування відкрите до Так, світло є Ні, вимкнули за графіком Світло пропало не за графіком Є світло, але напруга нестабільна Голосувати

Відключення світла — деталі

На порталі НАЕК "Енерогоатом" регулярно інформують про хід ремонтних робіт на атомних станціях. Зокрема, з'являлась інформація 19 червня про те, що з ремонтно-випереджувальних повернули в енергомережу черговий енергоблок. Також уточнюється, що "екватор ремонтної кампанії вже пройдено" і що роботи ведуться з випереджанням від графіка на кілька діб. Енергетики не вказали, про яку АЕС ідеться, але у відеоматеріалах фігурують кадри з Хмельницької атомної станції. Свіжіших даних про ремонтні роботи на атомних станціях після 19 червня не було.

"Від початку року українські атомні електростанції виробили понад 25 млрд кВт·год електроенергії, перевищивши показники прогнозного балансу Міністерства енергетики України більш ніж на 500 млн кВт·год", — ідеться у дописі.

Зазначимо, 29 червня "Укренерго" повідомило, у кого будуть відключення світла 30 червня. У інформаційному дописі вказано, що у період з 17 по 22 год планують обмежити потужності для промислових підприємств та бізнесу. Тоді ж почнуть працювати графіки відключень побутових споживачів. На сьогодні ідеться про 0,5-1 черги, а точний графік відключень має з'явитись на порталах обласних постачальників.

Крім того, з'явилось попередження від генерального директора компанії "Ясно" Сергія Коваленка. Зі слів Коваленка, під час аномальної спеки кожен додатковий градус підіймати споживання на 100 МВт.

Нагадуємо, 25 червня енергоексперт Володимир Омельченко описав загальний сценарій розвитку подій в енергосистемі України та оцінив тривалість відключень залежно від обстрілів, температури повітря та ремонтних робіт.