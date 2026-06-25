Аварійні відключення у Києві та ризики для енергосистеми України: експерт сказав, до чого готуватися влітку

Енергоексперт Володимир Омельченко каже, що за песимістичним сценарієм, відключень світла в Україні не уникнути. І триватимуть вони до 8 годин на добу.

У частині районів Києва сьогодні були запроваджені аварійні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів через технологічне порушення на одному з енергооб’єктів. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Водночас в «Укренерго» заявили про застосування аварійних обмежень у системі для балансування енергосистеми.

Ситуація в енергосистемі

Енергосистема України влітку 2026 року може працювати за трьома сценаріями залежно від погодних умов, рівня споживання, стану генерації та наслідків російських атак. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, на роботу енергосистеми впливають стан інфраструктури з урахуванням пошкоджень, ремонтна кампанія на АЕС, ТЕС, ТЕЦ і ГЕС, інтенсивність повітряних атак, погодні умови та можливості регулювання системи.

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Дефіцит електроенергії влітку може сягати 4 ГВт Фото: Антикризовий медіа-центр

Відключення світла: експерт склав три сценарії літа

Оптимістичний сценарій

За сприятливої погоди та низької інтенсивності атак дефіцит електроенергії не перевищуватиме 1 ГВт. У такому випадку можливі рідкісні або короткі відключення — до 2 годин на добу.

Базовий сценарій

У разі спекотного літа споживання може зрости до 14 ГВт, а дефіцит — до 2–2,5 ГВт. У пікові періоди можливі відключення тривалістю 2–4 години на добу.

Песимістичний сценарій

За умов високої температури та інтенсивних атак дефіцит може сягати 4 ГВт. У такому разі відключення можуть тривати до 8 годин на добу.

Найбільш уразливими залишаються прифронтові регіони, Одеська область та Київський регіон.

Експерт наголосив, що температура є лише одним із чинників ризику, серед яких також стан енергосистеми, рівень споживання та можливості імпорту. За температури понад 30 градусів навантаження на систему може суттєво зростати.

Споживачам варто відповідальніше ставитися до використання електроенергії та за можливості не вмикати потужні прилади — зокрема кондиціонери й бойлери — у ранкові години до 10:00 та у вечірній період після 20:00. У цей час знижується виробництво сонячної генерації, тому оптимальніше використовувати такі прилади вдень.

Імпорт електроенергії

Імпорт електроенергії з ЄС використовується як один із інструментів балансування енергосистеми. Водночас питання збільшення імпорту залежить від рішень окремих компаній.

«Тут про плани казати важко, тому що планує кожне підприємство для себе. Деякі планують, деякі ні. Але, на мій погляд, краще імпортувати електроенергію для промисловості, ніж сидіти в графіках відключень», — зазначив Омельченко.

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Відключення світла влітку: енергетики попередили українців про ситуацію з електропостачанням

За його словами, імпорт може відігравати важливу роль у балансуванні системи під час спеки або аварій.

«До 2 ГВт можна імпортувати електроенергії — це велика допомога», — сказав експерт.

Сонячна генерація — чи врятує вона від відключень влітку

Сонячні електростанції можуть частково зменшувати дефіцит у денний час, однак не покривають вечірні пікові навантаження через нестачу маневрових потужностей. Саме це залишається одним із ключових обмежень енергосистеми.

Отже, ситуація в енергосистемі влітку залежатиме від поєднання кількох ключових чинників — погодних умов, рівня споживання, стану генерації після ремонтних кампаній та можливостей імпорту електроенергії. У разі їх несприятливого поєднання в системі можуть виникати дефіцити потужності та застосовуватися тимчасові обмеження споживання.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні в липні–серпні можливі відключення електроенергії тривалістю до п’яти годин у пікові періоди, якщо тривала спека збігатиметься з масованими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.