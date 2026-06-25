На лівому березі Києва зникло світло: ДТЕК повідомляє про екстрені відключення

В Дарницькому районі Києва подекуди зникло електропостачання.

"Лівий берег Києва: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Просимо ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему", — сказано у повідомленні ДТЕК.

Раніше у київських пабліках повідомлялось, що світло відключили у Дарницькому районі Києва.

На сайті ДТЕК за низкою адрес зʼявилось повідомлення, що це стабілізаційне відключення згідно графіку і орієнтовний час відновлення електроенергії – до 13:50

Також жителі деяких будинків пишуть, що відучора на їх підʼїздах зʼявилися оголошення про ремонтні роботи на сьогодні.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляли, що в Україні в липні-серпні можливі відключення електроенергії тривалістю до п’яти годин у пікові періоди, якщо тривала спека збігатиметься з масованими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

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Водночас у Верховній Раді заявляли, що енергосистема в літній період має працювати стабільно. Там зазначали, що навіть у разі дефіциту генерації можливі лише нетривалі обмеження електропостачання у вечірні години — орієнтовно на 1–2 години.