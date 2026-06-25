На левом берегу Киева пропал свет: ДТЭК сообщает об экстренных отключениях

В Дарницком районе Киева местами отключилось электроснабжение.

"Левый берег Киева: по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Просим экономно расходовать электроэнергию. Это поможет сохранить энергосистему", — говорится в сообщении ДТЭК.

Ранее в киевских пабликах сообщалось, что в Дарницком районе Киева отключили свет.

На сайте ДТЭК по ряду адресов появилось сообщение о том, что это стабилизационное отключение в соответствии с графиком, а ориентировочное время восстановления электроснабжения — до 13:50

Кроме того, жители некоторых домов пишут, что со вчерашнего дня на их подъездах появились объявления о ремонтных работах, запланированных на сегодня.

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Напомним, в "Укрэнерго" сообщали, что в Украине в июле-августе возможны отключения электроэнергии продолжительностью до пяти часов в пиковые периоды, если продолжительная жара будет совпадать с массированными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.

В то же время в Верховной Раде заявляли, что энергосистема в летний период должна работать стабильно. Там отмечали, что даже в случае дефицита генерации возможны лишь кратковременные ограничения электроснабжения в вечерние часы — ориентировочно на 1–2 часа.