На ремонте Трипольской и Змиевской ТЭС разворовали более 10 млн грн, — СБУ (фото)

10,4 млн грн присвоили начальник одного из департаментов ПАО "Центрэнерго" и два его сообщника во время закупок труб для для Трипольской и Змиевской ТЭС.

Средства, которые государство выделило на бесперебойное функционирование энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей, фигуранты распределили по-своему, сообщили в Службе безопасности Украины.

Как установило расследование, к организации сделки причастны руководитель одного из департаментов ПАО "Центрэнерго" и два владельца аффилированных частных компаний-поставщиков, которые были его сообщниками.

Фигурантам схемы объявлено о подозрении Фото: СБУ

Фото: СБУ

Как работала схема?

По информации Киевской городской прокуратуры, в марте 2025 года ОАО "Центрэнерго" объявило тендер на закупку труб для двух украинских ТЭС – Трипольской и Змиевской. По условиям договора, продукция должна быть новой, 2024-2025 годов изготовления.

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С победителем закупки заключили договор на поставку 393 м труб, на сумму более 20 миллионов гривен.

В ходе расследования выяснилось, что поставщик, не имея нужного товара, приобрел за 9 млн грн у другого общества трубы, которые хранились с 2008 года. Далее их под видом новых продали ПАО "Центрэнерго" свыше 20 млн грн.

Чтобы скрыть настоящий год изготовления и происхождения товара, дельцы нанесли на него фальшивую маркировку, в том числе и о соответствии условиям ГСТУ.

Трубы 18-летней давности закупили под видом новых Фото: СБУ

Фото: СБУ

Кроме того, зафиксированы переписки подозреваемых предпринимателей, в которых они обсуждают подделку сертификатов о происхождении труб из Китая.

"Сэкономленные" в ходе махинации деньги они распределили между собой.

В СБУ отмечают, что фигуранты не только нанесли многомиллионный ущерб, но и поставили под угрозу стабильную работу ключевых тепловых электростанций Украины, особенно во время подготовки к новому отопительному сезону.

После проверки труб экспертами подтвердилось, что их качество не соответствует стандартам.

Во время обысков по местам работы и проживания всех участников схемы следователи нашли и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документацию с доказательствами преступной схемы.

Во время обысков следователи изъяли вещественные доказательства Фото: СБУ

В чем подозревают фигурантов расследования?

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);

ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре добавили, что с целью возмещения нанесенного ущерба принимаются меры по аресту автомобилей марки Bentley, Rolls-Royce и Mercedes, которые принадлежат подозреваемым предпринимателям.

Люксовіе авто фигурантов планируют конфисковать в счет погашения нанесенного ущерба Фото: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

Напомним, в Одессе разворовали 18 млн грн на закупке кроватей для ВСУ.

Также сообщалось, что НАБУ разоблачило трех коррупционеров, которые украли свыше 100 млн грн на защите для танков.