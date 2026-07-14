На ремонте Трипольской и Змиевской ТЭС разворовали более 10 млн грн, — СБУ (фото)
10,4 млн грн присвоили начальник одного из департаментов ПАО "Центрэнерго" и два его сообщника во время закупок труб для для Трипольской и Змиевской ТЭС.
Средства, которые государство выделило на бесперебойное функционирование энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей, фигуранты распределили по-своему, сообщили в Службе безопасности Украины.
Как установило расследование, к организации сделки причастны руководитель одного из департаментов ПАО "Центрэнерго" и два владельца аффилированных частных компаний-поставщиков, которые были его сообщниками.
Как работала схема?
По информации Киевской городской прокуратуры, в марте 2025 года ОАО "Центрэнерго" объявило тендер на закупку труб для двух украинских ТЭС – Трипольской и Змиевской. По условиям договора, продукция должна быть новой, 2024-2025 годов изготовления.
С победителем закупки заключили договор на поставку 393 м труб, на сумму более 20 миллионов гривен.
В ходе расследования выяснилось, что поставщик, не имея нужного товара, приобрел за 9 млн грн у другого общества трубы, которые хранились с 2008 года. Далее их под видом новых продали ПАО "Центрэнерго" свыше 20 млн грн.
Чтобы скрыть настоящий год изготовления и происхождения товара, дельцы нанесли на него фальшивую маркировку, в том числе и о соответствии условиям ГСТУ.
Кроме того, зафиксированы переписки подозреваемых предпринимателей, в которых они обсуждают подделку сертификатов о происхождении труб из Китая.
"Сэкономленные" в ходе махинации деньги они распределили между собой.
В СБУ отмечают, что фигуранты не только нанесли многомиллионный ущерб, но и поставили под угрозу стабильную работу ключевых тепловых электростанций Украины, особенно во время подготовки к новому отопительному сезону.
После проверки труб экспертами подтвердилось, что их качество не соответствует стандартам.
Во время обысков по местам работы и проживания всех участников схемы следователи нашли и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документацию с доказательствами преступной схемы.
В чем подозревают фигурантов расследования?
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);
- ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также использование поддельных документов, печатей, штампов);
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В прокуратуре добавили, что с целью возмещения нанесенного ущерба принимаются меры по аресту автомобилей марки Bentley, Rolls-Royce и Mercedes, которые принадлежат подозреваемым предпринимателям.
Напомним, в Одессе разворовали 18 млн грн на закупке кроватей для ВСУ.
Также сообщалось, что НАБУ разоблачило трех коррупционеров, которые украли свыше 100 млн грн на защите для танков.