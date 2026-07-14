Під час ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС розкрали понад 10 млн грн, — СБУ (фото)

10,4 млн грн привласнили керівник одного з департаментів ПАТ "Центренерго" та двоє його спільників під час закупівлі труб для Трипільської та Зміївської ТЕС.

Кошти, які держава виділила на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей, фігуранти розподілили на свій розсуд, повідомили у Службі безпеки України.

Як встановило розслідування, до організації угоди причетні керівник одного з департаментів ПАТ "Центренерго" та двоє власників афілійованих приватних компаній-постачальників, які були його спільниками.

Фігурантам схеми оголошено про підозру Фото: СБУ

Фото: СБУ

Як працювала ця схема?

За інформацією Київської міської прокуратури, у березні 2025 року ПАТ "Центренерго" оголосило тендер на закупівлю труб для двох українських ТЕС — Трипільської та Зміївської. Згідно з умовами договору, продукція має бути новою, 2024–2025 років виготовлення.

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З переможцем тендеру уклали договір на постачання 393 м труб на суму понад 20 мільйонів гривень.

У ході розслідування з’ясувалося, що постачальник, не маючи необхідного товару, придбав за 9 млн грн у іншого підприємства труби, які зберігалися з 2008 року. Далі їх під виглядом нових продали ПАТ "Центренерго" на суму понад 20 млн грн.

Щоб приховати справжній рік виготовлення та походження товару, спекулянти нанесли на нього фальшиве маркування, зокрема й щодо відповідності вимогам ДСТУ.

Труби, виготовлені 18 років тому, закупили під виглядом нових Фото: СБУ

Фото: СБУ

Крім того, зафіксовано листування підозрюваних підприємців, у якому вони обговорюють підробку сертифікатів про походження труб із Китаю.

Гроші, "зекономлені" в ході махінації, вони розподілили між собою.

У СБУ зазначають, що фігуранти не лише завдали багатомільйонних збитків, а й поставили під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій України, особливо під час підготовки до нового опалювального сезону.

Після перевірки труб експертами було підтверджено, що їхня якість не відповідає стандартам.

Під час обшуків на місцях роботи та проживання всіх учасників схеми слідчі виявили та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документацію з доказами злочинної схеми.

Під час обшуків слідчі вилучили речові докази Фото: СБУ

У чому підозрюють фігурантів розслідування?

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, а також використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Якщо їхня вина буде доведена, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У прокуратурі додали, що з метою відшкодування завданих збитків вживаються заходи щодо арешту автомобілів марок Bentley, Rolls-Royce та Mercedes, які належать підозрюваним підприємцям.

Розкішні автомобілі фігурантів планують конфіскувати для відшкодування завданих збитків Фото: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

Нагадаємо, в Одесі розкрали 18 млн грн під час закупівлі ліжок для ЗСУ.

Також повідомлялося, що НАБУ викрило трьох корупціонерів, які розкрали понад 100 млн грн на захисті для танків.