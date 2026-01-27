В Одесі розікрали 18 млн грн на закупівлі ліжок для ЗСУ: деталі схеми

Слідство стверджує, що майже вдвічі переплачували за армійські ліжка чиновники в Одесі, завдавши державі збитків на 18 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили двох колишніх начальників Одеського квартирно-експлуатаційного управління Сил логістики Збройних Сил України, повідомили в Офісі генпрокурора України.

Слідство встановило два окремі епізоди різні періоди керівництва КЕУ: один із підозрюваних очолював його з листопада 2022 року до серпня 2023 року, другий — із серпня 2023 року до грудня 2024 року.

Під час розслідування з'ясувалося, що чиновники не проконтролювали повною мірою, як використовуються бюджетні кошти. Зокрема, під час здійснення публічних закупівель вони не визначили відповідального за моніторинг ринкових цін.

Обох підозрюваних затримано Фото: Офіс генпрокурора

У результаті було укладено низку договорів з одним із товариств з обмеженою відповідальністю на закупівлю армійських ліжок за ціною, що майже вдвічі перевищує ринкову.

Підсумок — підприємству перерахували 18 "зайвих" мільйонів гривень.

України в недбалому ставленні до військової служби, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 18 млн гривень.

Обох посадовців затримано в січні 2026 року і повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення військової службової особи до служби, що завдало істотної шкоди, заподіяної в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі: 17 млн 638 тис. 400 грн — одному з підозрюваних, 998 тис. 400 гривень — другому.

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань припинило діяльність злочинного угруповання, яке привласнило майже 3 мільярди гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних Сил України.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України спільно з іншими правоохоронними органами викрило корупційну схему на захисті для бронетехніки. Троє підозрюваних розікрали понад 102 мільйони гривень, уклавши договір про закупівлю за втричі завищеними цінами.