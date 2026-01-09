Фірма без досвіду роботи постачала до ЗСУ браковані міни: збитки обчислюються мільярдами

Державне бюро розслідувань припинило діяльність злочинного угруповання, яке привласнило майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних Сил України.

Учасники схеми постачали військовим непридатні міни і забирали собі аванси, повідомили в ДБР.

Під час слідства було встановлено, що приватна компанія, яка ніколи раніше не мала стосунку до виробництва мін, уклала п'ять державних контрактів із Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агентством оборонних закупівель і командуванням Сил логістики ЗСУ на постачання понад 360 тисяч мін різних типів.

Зокрема, йдеться про протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також протитанкові міни МПТ-23П2.

Щоб обдурити військових чиновників і військові представництва, фігуранти штучно "розганяли" фінансові показники підприємства. Наприкінці 2022 року вони масово переказували кошти між пов'язаними структурами, створюючи видимість великого обороту та фінансової стабільності.

Крім цього, учасники ОЗУ організували підготовку технічної та конструкторської документації на згадані вище міни, зазначивши в документах завідомо неправдиву інформацію. Наприклад, зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами, завищували реальну вагу вибухових пристроїв, припускали застосування вибухових речовин із невідповідним хімічним складом.

Також у документації вказувалися нібито проведені випробування, які насправді або взагалі не проводилися за окремими параметрами, або показали негативні результати

"Ці критичні недоліки залишилися поза увагою військових посадовців, які погоджували документи та схвалювали укладення контрактів. Зокрема, без належного обґрунтування було погоджено проведення випробувань лише раз на п'ять років або після виготовлення 10 тисяч одиниць продукції, що фактично унеможливлювало контроль якості нових виробів", — зазначили в ДБР.

При цьому частина продукції фактично була поставлена до ЗСУ, проте міни, згідно з висновками судових експертиз, непридатні для використання і небезпечні.

Експерти демонструють непридатність мін

За іншими контрактами поставки взагалі не відбулися, а отриманий аванс, причому йдеться про значні суми, фігуранти привласнили. Значну частину вони використовували не за призначенням — їх спрямовували на фінансову допомогу стороннім особам, придбання обладнання, розміщення коштів на депозитах та інші операції з ознаками легалізації незаконно отриманих доходів.

"Загальний розмір збитків, завданих інтересам держави за всіма контрактами, за попередніми підрахунками, становить 2,994 млрд грн, з яких 571,3 млн грн — збитки внаслідок постачання непридатних мін, 2,423 млрд грн — збитки внаслідок можливого привласнення попередньої оплати", — уточнили в Офісі генерального прокурора.

Під час розслідування з'ясувалося, що до схеми був втягнутий ще один фігурант — підприємство, що виконує роботи зі спорядження боєприпасів вибуховою речовиною та збирання виробів із матеріалів, які поставляються. На його рахунки перераховано понад 120 млн грн авансових платежів за роботи, які на певну дату, за даними слідства, не було виконано.

Наразі низка державних замовників подали позови до суду про стягнення коштів, штрафів і пені.

Про підозру вже повідомлено 10 особам. Їм інкримінують створення злочинної групи, співучасть у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Серед підозрюваних — представники приватної компанії-постачальника, її керівного складу, бухгалтерської служби, керівник підприємства-співвиконавця та посадові особи військових представництв

Чотирьох осіб уже затримано. Прокурорами підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави від 100 до 500 мільйонів гривень.

Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.

Нагадаємо, рік тому з'явилася інформація, що Міноборони України закуповує міни 80-річного віку за ціною під 600 євро за одиницю. Експерт Defense Express Сергій Згурець розповів, що йдеться про сотні тисяч мін.

Також повідомлялося, що у ЗСУ з'явилися нові протитанкові міни ТМ-2025 з елементами, виготовленими на 3D-принтері.