Фирма без опыта работы поставляла в ВСУ бракованные мины: убытки исчисляются миллиардами

Государственное бюро расследований пресекло деятельность преступной группировки, которая присвоила почти 3 млрд грн бюджетных средств, выделенных на закупку инженерных боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Участники схемы поставляли военным непригодные мины и забирали себе авансы, сообщили в ГБР.

В ходе следствия было установлено, что частная компания, которая никогда ранее не имела отношения к производству мин, заключила пять государственных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и командованием Сил логистики ВСУ на поставку более 360 тысяч мин разных типов.

В частности, речь о противопехотных минах ПВП-50 и ПВП-200, а также противотанковых минах МПТ-23П2.

Чтобы обмануть военных чиновников и военные представительства, фигуранты искусственно "разгоняли" финансовые показатели предприятия. В конце 2022 года они массово переводили средства между связанными структурами, создавая видимость большого оборота и финансовой стабильности.

Кроме этого, участники ОПГ организовали подготовку технической и конструкторской документации на упомянутые выше мины, указав в документах заведомо ложную информацию. Например, отмечали взрывники, которые фактически не могли использоваться с такими изделиями, завышали реальный вес взрывных устройств, предполагали применение взрывчатых веществ с неподходящим химическим составом.

Также в документации указывались якобы проведенные испытания, которые на самом деле либо вообще не проводились по отдельным параметрам, либо показали негативные результаты

"Эти критические недостатки остались без внимания военных должностных лиц, которые согласовывали документы и одобряли заключение контрактов. В частности, без надлежащего обоснования было согласовано проведение испытаний только раз в пять лет или после изготовления 10 тысяч единиц продукции, что фактически делало невозможным контроль качества новых изделий", – отметили в ГБР.

При этом часть продукции фактически была поставлена в ВСУ, однако мины, согласно выводам судебных экспертиз, непригодны для использования и опасны.

Эксперты демонстрируют непригодность мин

По другим контрактам поставки вообще не состоялись, а полученный аванс, причем речь идет о значительных суммах, фигуранты присвоили. Значительную часть они использовали не по назначению – их направляли на финансовую помощь посторонним лицам, приобретение оборудования, размещение средств на депозитах и ​​другие операции с признаками легализации незаконно полученных доходов.

"Общий размер ущерба, нанесенного интересам государства по всем контрактам, по предварительным подсчетам составляет 2,994 млрд грн, из которых 571,3 млн грн – ущерб вследствие поставки непригодных мин, 2,423 млрд грн – ущерб вследствие возможного присвоения предварительной оплаты", – уточнили в Офисе генерального прокурора.

В ходе расследования выяснилось, что в схему был вовлечен еще один фигурант – предприятие, выполняющее работы по снаряжению боеприпасов взрывчатым веществом и сбором изделий из поставляемых материалов. На его счета перечислено более 120 млн грн авансовых платежей за работы, которые на определенную дату, по данным следствия, не были выполнены.

Сейчас ряд государственных заказчиков подали иски в суд о взыскании средств, штрафов и пеней.

О подозрении уже сообщено 10 лицам. Им вменяют создание преступной группы, соучастие в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию доходов, полученных преступным путем и тому подобное.

Среди подозреваемых – представители частной компании-поставщика, ее руководящего состава, бухгалтерской службы, руководитель предприятия-соисполнителя и должностные лица военных представительств

Четыре человека уже задержаны. Прокурорами подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей с определением размера залога от 100 до 500 миллионов гривен.

Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.

Напомним, год назад появилась информация, что Минобороны Украины закупает мины 80-летнего возраста по цене под 600 евро за единицу. Эксперт Defense Express Сергей Згурец рассказал, что речь идет о сотнях тысяч мин.

Также сообщалось, что в ВСУ появились новые противотанковые мины ТМ-2025 с элементами, изготовленными на 3D-принтере.