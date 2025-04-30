В ВСУ появились новые противотанковые мины ТМ-2025 с элементами, изготовленными на 3D-принтере (фото)

На фронте "засветились" новые украинские противотанковые мины ТМ-2025. Они имеют новый электромеханический взрыватель МПЭМ-1, где используются элементы изготовленные на 3D-принтере.

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О новых минах рассказали в Defense Express.

Как предполагают эксперты Defense Express, новые украинские противотанковые мины ТМ-2025, очевидно, являются копией советской ТМ-62 в металлическом корпусе, а судя по их названию и серийному номеру, производить их начали в 2025 году.

ТМ-2025 отличается от предшественника по форме корпуса — она имеет более круглые углы и место в корпусе для установки дополнительного бокового детонатора.

ТМ-2025 отличается от предшественника по форме корпуса

Это позволяет удобнее сделать установленную мину непригодной для дезактивации путем установки дополнительного взрывателя. Также это должно упростить процесс кустарного преобразования ТМ-2025 в инженерное средство, или же на боеприпас для сброса с дронов.

также в новых украинских минах ТМ-2025 используют новый электромеханический взрыватель украинского производства МПЭМ-1, где используются элементы изготовленные на 3D-принтере. Тогда как в МВЧ-62 или МВП-62 — штатный взрыватель.

Подрывник украинского производства МПЭМ-1

Также в боеприпасе есть аккумулятор и несколько электронных элементов, которые, вероятно, могут служить датчиком электромагнитного поля, для детонации если мина прошла под днищем техники, или режим инициации после определенного количества нажатий.

Предшественник новой мины ТМ-62 очень широко используется в Украине, в частности, из них делают сбросы для больших дронов мультикоптерного типа, самодельные взрывные устройства. Также их используют как инженерные взрывные заряды для уничтожения мостов и в качестве боевой части для наземных дронов-камикадзе.

Напомним, что во Франции создали аналог украинского морского дрона Magura V5 и поразили им баржу. Одной из целей нового эксперимента было протестировать новые морские дроны камикадзе и получить опыт применения систем такого типа.