В Одессе разворовали 18 млн грн на закупке кроватей для ВСУ: детали схемы

Следствие утверждает, что почти в два раза переплачивали за армейские кровати чиновники в Одессе, нанеся государству убытки на 18 миллионов гривен.

Правоохранители разоблачили двух бывших начальников Одесского квартирно-эксплуатационного управления Сил логистики Вооруженных Сил Украины, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Следствие установило два отдельных эпизода разные периоды руководства КЭУ: один из подозреваемых возглавлял его с ноября 2022 по август 2023 года, второй – с августа 2023 по декабрь 2024 года.

В ходе расследования выяснилось, что чиновники не проконтролировали в полной мере, как используются бюджетные средства. В частности, при осуществлении публичных закупок они не определили ответственного за мониторинг рыночных цен.

Оба подозреваемых задержаны

В результате был заключен ряд договоров с одним из обществ с ограниченной ответственностью на закупку армейских коек по цене, почти вдвое превышающей рыночную.

Итог – предприятию перечислили 18 "лишних" миллионов гривен.

Оба чиновника задержаны в январе 2026 года и уведомлены о подозрениях по ч. 4 ст. 425 УК Украины – небрежное отношение военного должностного лица к службе, причинившее существенный ущерб, причиненный в условиях военного положения.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме: 17 млн ​​638 тыс. 400 грн – одному из подозреваемых, 998 тыс. 400 гривен – второму.

