Разворовали более 102 млн гривен на защите для танков: НАБУ разоблачило трех коррупционеров

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с другими правоохранительными органами разоблачило коррупционную схему на защите для бронетехники. Трое подозреваемых разворовали более 102 миллионов гривен, заключив договор о закупке по втрое завышенным ценам.

Трех участников организованной группы, которые организовали коррупционную схему в сфере обороны, разоблачили НАБУ и САП совместно с СБУ. Они разворовали более 102 миллионов гривен, которые предназначались на динамическую защиту для бронетехники ВСУ. Детали 11 декабря раскрыла пресс-служба.

Как установило следствие, в апреле 2022 года, когда вражеские войска активно наступали, Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием на срочную закупку динамической защиты для танков. Однако тогдашний гендиректор этой компании захотел забрать деньги себе, приобщив к схеме коммерческого директора и директора частного общества.

Соратники заключили договор о закупке элементов динамической защиты (крышек и кюветов) по почти втрое завышенным ценам. Чтобы скрыть содеянное, руководитель общества оформлял это через фиктивные компании.

"Полученную "маржу" переводили на подконтрольные счета для дальнейшей легализации", — отметили в НАБУ.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: НАБУ

Все трое получили подозрения:

бывший гендиректор — в организации уголовного преступления и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой;

коммерческий директор — в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой;

директор частного общества — в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и его легализации, совершенных организованной группой или в особо крупном размере, а также подделке официальных документов.

"Организатор схемы является обвиняемым НАБУ и САП в ряде других преступлений и уже находится под арестом", — добавили в ведомстве.

