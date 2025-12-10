НАБУ проводит обыски в налоговой: возможная причина — дело о коррупции в энергетике

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы Украины. Одновременно с этим обыски проводятся в ряде областных управлений налоговой.

Известно об обысках в региональных управлениях налоговой в Хмельницкой и Николаевской областях. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в налоговой.

Отмечается, что причина обысков пока неизвестна. Издание предполагает, что обыски могут проводиться в рамках расследования дела о коррупции в энергетике.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что обыски действительно проводятся. По его данным, они касаются событий, которые происходили в 2024 и в начале 2025 гг. и связаны с вопросом рисковых предприятий.

Обыски в рамках операции "Мидас"

10 ноября стало известно, что детективы НАБУ проводят обыски у бизнесмена и бывшего бизнес-партнера Тимура Миндича, а сам он за несколько часов до того выехал за границу.

28 ноября стало известнооб обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака. В тот же день Ермак написал заявление и ушел в отставку с должности главы ОП.

В НАБУ сообщили, что после обысков по делу о разоблачении коррупции в энергетической сфере "Мидас" начинают новый этап финансового расследования. Глава САП Александр Клименко отметил, что в рамках расследования необходимо установить более 30 кличек, которыми пользовались фигуранты коррупционного дела. Поэтому средств в этом деле может быть больше.

Напомним, что 5 декабря с обысками пришли к народному депутату Анне Скороход. По данным следствия, она вместе с приспешниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов.