НАБУ проводить обшуки в податковій: можлива причина — справа про корупцію в енергетиці

Національне антикорупційне бюро України здійснює обшуки у центральному апараті Державної податкової служби України. Одночасно з цим обшуки проводяться в низці обласних управлінь податкової.

Відомо про обшуки у регіональних управліннях податкової у Хмельницькій та Миколаївській областях. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела в податковій.

Зазначається, що причина обшуків наразі невідома. Видання припускає, що обшуки можуть проводитися в рамках розслідування справи про корупцію в енергетиці.

У той же час нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що обшуки дійсно проводяться. За його даними, вони стосуються подій, які відбувалися у 2024 та на початку 2025 рр. та пов'язане з питанням ризикових підприємств.

Обшуки в рамках операції "Мідас"

10 листопада стало відомо, що детективи НАБУ проводять обшуки у бізнесмена та колишнього бізнес-партнера Тимура Міндіча, а сам він за кілька годин до того виїхав за кордон.

28 листопада стало відомо про обшуки в голови Офісу президента Андрія Єрмака. У той же день Єрмак написав заяву та пішов у відставку з посади голови ОП.

У НАБУ повідомили, що після обшуків у справі щодо викриття корупції в енергетичній сфері "Мідас" розпочинають новий етап фінансового розслідування. Голова САП Олександр Клименко зазначив, що у межах розслідування необхідно встановити понад 30 кличок, якими послуговувалися фігуранти корупційної справи. Через це коштів у цій справі може бути більше.

Нагадаємо, що 5 грудня з обшуками прийшли до народної депутатки Анни Скороход. За даними слідства, вона разом з поплічниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів.