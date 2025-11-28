У Єрмака проводять обшуки, — УП
У керівника Офісу президента Андрія Єрмака проводять обшуки співробітники НАБУ та САП.
Обшуки проходять в урядовому кварталі. Про це повідомляє "Українська правда" та нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.
В УП повідомили, що на територію урядового кварталу зайшло близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Ярослав Железняк попередив, що можливо необхідно буде "захищати НАБУ та САП в разі потреби".
Зеленському радили звільнити Єрмака
Раніше стало відомо, що майже всі наближені до президента України Володимира Зеленського ключові представники влади радять йому звільнити Єрмака.
Нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський зазначив, що є чимало депутатів, у тому числі з президентської фракції, які підтримують звільнення Єрмака.
Інший "слуга", Микита Потураєв, представив заяву, у якій була представлена політична позиція низки однопартійців і кроки щодо вирішення ситуації, що склалася. У той же час в цій заяві не було згадано прізвище голови Офіса президента.
Фокус повідомляв, що 20 листопада пройшла зустріч Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу". Зокрема, депутати готові були висунути ультиматум Зеленському — вимагали відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака. Інакше погрожували скласти мандати, якщо вимога не буде почута.
А за інформацією нардепа "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, Давид Арахамія заявив главі держави про те, що звільнення голови Офісу президента є умовою для того, щоб зберегти монобільшість, і Рада продовжила свою роботу.
Пізніше нардепка "Слуги народу" Олена Шуляк підтвердила, що депутати піднімали питання звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
У той же час, за інформацією Фокуса, Зеленський за підсумками зустрічі з депутатами вирішив не звільняти голову Офісу президента Андрія Єрмака. А Ярослав Железняк попереджав, що Зеленський вирішив йти в контратаку на всіх, хто був причетний до "МіндічГейту".
Крім того, у ЗМІ повідомляли, що Андрій Єрмак поставив задачу готувати підозру керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку.