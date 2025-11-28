У Єрмака проводять обшуки, — УП

У керівника Офісу президента Андрія Єрмака проводять обшуки співробітники НАБУ та САП.

Обшуки проходять в урядовому кварталі. Про це повідомляє "Українська правда" та нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

В УП повідомили, що на територію урядового кварталу зайшло близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ярослав Железняк попередив, що можливо необхідно буде "захищати НАБУ та САП в разі потреби".

співробітники НАБУ в урядовому кварталі Фото: УП співробітники НАБУ в урядовому кварталі Фото: УП співробітники НАБУ в урядовому кварталі Фото: УП

Зеленському радили звільнити Єрмака

Раніше стало відомо, що майже всі наближені до президента України Володимира Зеленського ключові представники влади радять йому звільнити Єрмака.

Нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський зазначив, що є чимало депутатів, у тому числі з президентської фракції, які підтримують звільнення Єрмака.

Відео дня

Інший "слуга", Микита Потураєв, представив заяву, у якій була представлена політична позиція низки однопартійців і кроки щодо вирішення ситуації, що склалася. У той же час в цій заяві не було згадано прізвище голови Офіса президента.

Фокус повідомляв, що 20 листопада пройшла зустріч Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу". Зокрема, депутати готові були висунути ультиматум Зеленському — вимагали відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака. Інакше погрожували скласти мандати, якщо вимога не буде почута.

А за інформацією нардепа "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, Давид Арахамія заявив главі держави про те, що звільнення голови Офісу президента є умовою для того, щоб зберегти монобільшість, і Рада продовжила свою роботу.

Пізніше нардепка "Слуги народу" Олена Шуляк підтвердила, що депутати піднімали питання звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

У той же час, за інформацією Фокуса, Зеленський за підсумками зустрічі з депутатами вирішив не звільняти голову Офісу президента Андрія Єрмака. А Ярослав Железняк попереджав, що Зеленський вирішив йти в контратаку на всіх, хто був причетний до "МіндічГейту".

Крім того, у ЗМІ повідомляли, що Андрій Єрмак поставив задачу готувати підозру керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку.