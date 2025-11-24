"Алі Баба проводить наради і нарізає задачі": Єрмак готує новий "удар" по САП, — ЗМІ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поставив задачу готувати підозру керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку. Президент Володимир Зеленський покликав його та начальника Національного антикорупційного бюро на зустріч, але, зі слів джерел, "розмова не пішла".

Єрмак звернувся до підконтрольних ОП силовиків щодо підозри Клименку після публікації перших частин розслідування "Мідас". Про це в "Українській правді" повідомили 24 листопада з посиланням на джерела серед правоохоронців.

"Алі Баба проводить наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів НАБУ і прокурорів САП. Це не нормальна історія", — заявив керівник на одній із конференцій того ж тижня, коли були оприлюднені "плівки Міндіча".

Неназвані співрозмовники пояснили, що "Алі Баба" — це не позивний з записів НАБУ, а прізвисько Єрмака, яким для конспірації послуговуються самі детективи й прокурори у внутрішніх комунікаціях. Говорячи про керівника ОП, у політичних кулуарах використовують скорочення за першими літерами його імені й по батькові — АБ, тобто Андрій Борисович.

Відео дня

За даними джерел, наприкінці першого тижня спецоперації "Мідас" Зеленський покликав на зустріч керівників НАБУ і САП. Однак, як розповів анонімний впливовий посадовець, "розмова не пішла".

Співрозмовники в правоохоронних органах передали, що після спроби поговорити Єрмак вчергове наказав підготувати підозру Клименку.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що НАБУ підготувало підозру секретарю РНБО і колишньому міністру оборони Рустему Умєрову. Зі слів парламентаря, йдеться про ймовірне розкрадання державних коштів.

За даними Міністерства внутрішніх справ, фігурантів справи про корупцію в енергетиці Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в розшук. Повідомляється, що вони зникли 20 листопада.