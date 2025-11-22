Фігурантів справи "Мідас" Міндіча та Цукермана оголошено в розшук, — база МВС (фото)

Україна оголосила в розшук фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які підозрюються у вчиненні корупційних злочинів. Обидва перебувають у категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, Тимур Міндіч та Олександр Цукерман зникли 20 листопада і наразі перебувають у розшуку. Їхні дії розслідують Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у межах операції "Мідас".

Згідно з базою даних МВС, обидва підозрювані належать до категорії осіб, які переховуються від слідства. Наразі до них не застосовано жодного запобіжного заходу.

Зокрема, Тимур Міндіч підозрюється у таких злочинах: легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинена організованою групою або повторно (ст. 209 ч. 3 КК України), створення або участь у злочинній організації (ст. 255 ч. 1 КК України) та втручання у діяльність державного діяча (ст. 344 ч. 1 КК України).

Натомість Олександр Цукерман підозрюється у створенні або участі у злочинній організації (ст. 255 ч. 1 КК України) та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, вчиненій організованою групою або повторно (ст. 209 ч. 3 КК України).

Тимур Міндіч "втік" з країни: що про це відомо

За даними журналістів "Української правди", Тимур Міндіч покинув Україну вночі 10 листопада — лише за кілька годин до обшуків, які готували детективи НАБУ у його помешканні.

Згодом, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що виїзд бізнесмена відбувся напередодні слідчих дій. За його інформацією, спочатку Міндіч мав намір перебувати в Ізраїлі та Австрії, однак згодом стало відомо, що він разом із братами Цукерманами перебуває в Ізраїлі, зокрема в Тель-Авіві.

У Державній прикордонній службі України підтвердили, що Міндіч залишив територію країни на законних підставах. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що дозвіл на перетин кордону в умовах воєнного стану бізнесмен отримав через наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Як встановили журналісти проєкту "Схеми", у ніч на 10 листопада, о 2:09, Міндіч виїхав за кордон, скориставшись послугами VIP-трансферу одного з львівських сервісів преміум-перевезень. До кордону його доставили на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить співвласнику компанії Максиму Вовку. При цьому зазначається, що інший співвласник цього сервісу, Ельдар Асадулаєв, раніше працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.