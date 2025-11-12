Втік з України перед обшуками НАБУ: Міндіч виїхав з країни на законних підставах, — ДПСУ

Тимур Міндіч залишив Україну на законних підставах, повідомляє Державна прикордонна служба України. Попри поширені в медіа заяви про нібито незаконний перетин кордону, перевірка підтвердила відсутність порушень з боку громадянина.

Як повідомляло відомство на своїй сторінці у Facebook, 10 листопада у засобах масової інформації з’явилася інформація про те, що Тимур Міндіч нібито незаконно перетнув кордон та покинув Україну. Цей факт викликав широкий суспільний резонанс, через що прикордонники провели власне службове розслідування.

За результатами перевірки встановлено, що перетин кордону громадянином відбувався у законний спосіб: усі необхідні документи були наявні, а оформлення здійснено у пункті пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Крім того, Міндічу не було встановлено жодних обмежень на виїзд з країни, а Держприкордонслужба не отримувала від правоохоронних органів жодних доручень щодо заборони його виїзду, розшуку чи інформування про перетин кордону.

Відео дня

У повідомленні також підкреслюється, що Державна прикордонна служба України продовжує забезпечувати контроль у пунктах пропуску відповідно до встановлених правил та наданих повноважень, дотримуючись законодавчих норм, навіть під час дії воєнного стану.

Варто зауважити, що у коментарі виданню "Суспільне", речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей до 18 років.

Міндіч втік з України за декілька годин до обшуків НАБУ: що відомо

За інформацією журналістів "Української правди" з посиланням на неназвані джерела, Тимур Міндіч залишив Україну вночі 10 листопада, за кілька годин до проведення обшуків у його помешканні.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк підтвердив, що Міндіч був вивезений з країни перед обшуками та, за даними джерел, перебуватиме в Ізраїлі та Австрії.

Згодом, ввечері 11 листопада нардеп розповів, що Тимур Міндіч разом із братами Цукерманами наразі перебуває в Ізраїлі, зокрема його зафіксували в місті Тель-Авів.

Також Фокус писав, що за словами інсайдерів ЕП, уряд ухвалив рішення ініціювати запровадження санкцій проти Олександра Цукермана та бізнесмена Тимура Міндіча. Президент України Володимир Зеленський сказав, що підпише указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі щодо корупції в "Енергоатомі".

Ба більше, прокурор САП на засіданні суду розповів, що президент України Володимир Зеленський телефонував ексміністру енергетики Герману Галущенку після того, як бізнесмен Тимур Мінідіч написав голові держави повідомлення.