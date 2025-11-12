Кабмін ініціював санкції проти Міндіча та Цукермана: Зеленський готовий підписати указ

За словами інсайдерів ЕП, уряд ухвалив рішення ініціювати запровадження санкцій проти Олександра Цукермана та бізнесмена Тимура Міндіча. Президент України Володимир Зеленський сказав, що підпише указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі щодо корупції в "Енергоатомі".

Про санкції проти Міндіча та Цукермана пише 12 листопада "Економічна правда" з посиланням на двох незалежних від одного співрозмовників в Кабінеті міністрів України. Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій за поданням уряду.

"Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, "руськіє" удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми", — сказав президент.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не повинні залишатися на своїх посадах у Кабміні.

"Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати", — сказав він.

За словами Зеленського, він попросив прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко підготувати заяви про відставку цих двох урядовців, а депутатів Верховної Ради — підтримати ці заяви.

"І далі все має вирішуватись у юридичній площині", — додав голова держави.

Деталі справи про корупцію в "Енергоатомі"

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми в енергетиці 10 листопада. За даними слідства, ймовірним керівником організації був Тимур Міндіч. Також серед фігурантів справи є відсторонений міністр юстиції Герман Галущенко, якому наразі не оголошували підозри. Серед підозрюваних в НАБУ називали колишнього радника міністра енергетики (Ігор Миронюк), виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (Дмитро Басов) і чотирьох "працівників" бек-офісу з легалізації коштів, серед яких був Олександр Цукерман.

Також на "плівках Міндіча" фігурує колишній віцепрем'єр-міністр під прізвиськом "Че Гевара" — за даними ЗМІ, йдеться про Олексія Чернишова.

12 листопада суд відправив Дмитра Басова в СІЗО із заставою в 40 млн грн. Підставою для арешту стало знищення виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" мобільних телефонів.