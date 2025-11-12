Кабмин инициировал санкции против Миндича и Цукермана: Зеленский готов подписать указ

По словам инсайдеров ЭП, правительство приняло решение инициировать введение санкций против Александра Цукермана и бизнесмена Тимура Миндича. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что подпишет указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме".

О санкциях против Миндича и Цукермана пишет 12 ноября "Экономическая правда" со ссылкой на двух независимых друг от друга собеседников в Кабинете министров Украины. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям по представлению правительства.

"Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключения электричества, "русские" удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то есть схемы", — сказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук не должны оставаться на своих должностях в Кабмине.

"Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать", — сказал он.

По словам Зеленского, он попросил премьер-министра Украины Юлию Свириденко подготовить заявления об отставке этих двух чиновников, а депутатов Верховной Рады — поддержать эти заявления.

"И дальше все должно решаться в юридической плоскости", — добавил глава государства.

Детали дела о коррупции в "Энергоатоме"

Напомним, НАБУ и САП сообщили о разоблачении коррупционной схемы в энергетике 10 ноября. По данным следствия, вероятным руководителем организации был Тимур Миндич. Также среди фигурантов дела есть отстраненный министр юстиции Герман Галущенко, которому пока не объявляли подозрения. Среди подозреваемых в НАБУ называли бывшего советника министра энергетики (Игорь Миронюк), исполнительного директора по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Дмитрий Басов) и четырех "работников" бэк-офиса по легализации средств, среди которых был Александр Цукерман.

Также на "пленках Миндича" фигурирует бывший вице-премьер-министр под прозвищем "Че Гевара" — по данным СМИ, речь идет об Алексее Чернышеве.

12 ноября суд отправил Дмитрия Басова в СИЗО с залогом в 40 млн грн. Основанием для ареста стало уничтожение исполнительным директором по физической защите и безопасности "Энергоатома" мобильных телефонов.