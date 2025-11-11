Незаконно обогащался в "прачечной": НАБУ объявило подозрение бывшему вице-премьеру Чернышеву

Бывшему вице-премьер-министру Украины объявили подозрение в незаконном обогащении. Следствие зафиксировало, что он и его доверенное лицо получили более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально объявили бывшему вице-премьер-министру подозрение по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины — незаконное обогащение.

По данным следствия, экс-чиновник посещал так называемую "прачечную" — место, где легализовали средства, полученные преступным путем. Функционирование "прачечной" контролировал руководитель разоблаченной преступной организации, деятельность которой НАБУ и САП разоблачили накануне.

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и около 100 тыс. евро наличными.

Также ведомство отмечает, что ранее экс-чиновник уже находился под подозрением по делам о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, которые также расследуются НАБУ и САП.

До этого НАБУ опубликовало новый эпизод операции "Мидас" с участием бывшего вице-премьера Чернышова. Как сообщает ведомство, его называют "Че Гевара", а детективы зафиксировали передачу средств, часть из которых получила его жена после объявления подозрения.

Фигурант коррупционного дела — "Че Гевара" Фото: Скрин видео

По данным СМИ, Чернышов по состоянию на 18:00 уже давал показания на допросах. В Центре противодействия коррупции подтверждают, что подозреваемым является именно он, который до недавнего времени был министром национального единства.

Дело Алексея Чернышева: что известно

Напомним, что в июне этого года НАБУ и САП сообщили о подозрении вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышеву в злоупотреблениях и получении неправомерной выгоды. В частности, Чернышов фигурирует в деле киевского девелопера относительно земли в Киеве под застройку.

Впоследствии за политика внесли залог в размере 120 млн грн, но, что интересно, средства вносили частями в разные дни. Деньги приходили от представителей крупного бизнеса, которые утверждают, что впервые слышат о таких транзакциях. Среди тех, кто платил, была жена чиновника Светлана, частная фирма, торгующая запчастями для автомобилей, и директор по маркетингу группы разработочных компаний DIM, совладельцами которой являются застройщик Александр Насиковский и бизнесмен Максим Криппа.

В конце июля Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать новый эпизод в деле экс-вице-премьера Алексея Чернышова. Речь идет о якобы оформлении в "Нафтогаз Украина" охранников и домашнего персонала чиновника на фиктивные должности с ежемесячной зарплатой от 300 тысяч гривен и бронированием от мобилизации.

Также Фокус писал, что, по словам подозреваемого, дело против него полностью выдуманное и он намерен "защищать свою честь, имя и правду законным путем".