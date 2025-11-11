Незаконно збагачувався у "пральні": НАБУ оголосило підозру колишньому віцепрем'єру Чернишову

Колишньому віцепрем’єр-міністру України оголосили підозру у незаконному збагаченні. Слідство зафіксувало, що він та його довірена особа отримали понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно оголосили колишньому віцепрем’єр-міністру підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення.

За даними слідства, експосадовець відвідував так звану "пральню" — місце, де легалізували кошти, отримані злочинним шляхом. Функціонування "пральні" контролював керівник викритої злочинної організації, діяльність якої НАБУ та САП викрили напередодні.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та близько 100 тис. євро готівкою.

Також відомство зазначає, що раніше експосадовець уже перебував під підозрою у справах про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, які також розслідуються НАБУ та САП.

До цього НАБУ опублікувало новий епізод операції "Мідас" за участю колишнього віцепрем’єра Чернишова. Як повідомляє відомство, його називають "Че Гевара", а детективи зафіксували передачу коштів, частину з яких отримала його дружина після оголошення підозри.

За даними ЗМІ, Чернишов станом на 18:00 вже давав свідчення на допитах. У Центрі протидії корупції підтверджують, що підозрюваним є саме він, який донедавна був міністром національної єдності.

Справа Олексія Чернишова: що відомо

Нагадаємо, що в червні цього року НАБУ і САП повідомили про підозру віцепрем'єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди. Зокрема, Чернишов фігурує у справі київського девелопера щодо землі в Києві під забудову.

Згодом за політика внесли заставу у розмірі 120 млн грн, але, що цікаво, кошти вносили частинами в різні дні. Гроші приходили від представників великого бізнесу, які стверджують, що вперше чують про такі транзакції. Серед тих, хто платив, була дружина чиновника Світлана, приватна фірма, що торгує запчастинами для автомобілів, і директор із маркетингу групи розробницьких компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і бізнесмен Максим Криппа.

Наприкінці липня Національне антикорупційне бюро почало розслідувати новий епізод у справі ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова. Йдеться про нібито оформлення в "Нафтогаз Україна" охоронців і домашнього персоналу чиновника на фіктивні посади зі щомісячною зарплатнею від 300 тисяч гривень і бронюванням від мобілізації.

Також Фокус писав, що, за словами підозрюваного, справа проти нього повністю вигадана і він має намір "захищати свою честь, ім'я і правду законним шляхом".