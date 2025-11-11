Че Гевара: на "плівках Міндіча" сплив ще один топчиновник (відео)

Національне антикорупційне бюро опублікувало новий епізод операції "Мідас". За даними журналістів, Олексій Чернишов, який фігурує в розслідуванні, вже ходить на допити і дає свідчення.

Фігурантом відео став колишній віцепрем'єр-міністр — ексміністр національної єдності України, якого в записах називають "Че Гевара", йдеться на сайті НАБУ.

Детективи задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти топчиновнику.

"Загалом зафіксовано передачу $1,2 млн і майже 100 тис. євро готівкою — безпосередньо в офісі або в медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації. Остання сума — $500 тис. — була передана вже дружині Че Гевари після того, як він став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах", — ідеться в розслідуванні.

Ім'я чиновника не називають, однак у Центрі протидії корупції зазначають, що міністром національної єдності донедавна був Олексій Чернишов, теж підозрюваний НАБУ.

Відео дня

За даними співрозмовника LIGA.net, зараз Чернишов уже ходить на допити і дає свідчення.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирав запобіжний захід одному із затриманих за підозрою в участі в корупційній схемі — Ігореві "Рокету" Миронюку, якого НАБУ затримало у справі Міндича, у вигляді тримання під вартою або застави в розмірі 136 млн 620 тис. грн.

Миронюк — колишній радник міністра юстиції Германа Галущенка і колишній помічник екснардепа Андрія Деркача, підозрюваного в держзраді. Він зараз обіймає посаду сенатора Архангельської області РФ.

Ігорю Миронюку обирають запобіжний захід Фото: ЦПД

Розслідування у справі триває. Наразі в порядку ст. 208 КПК України детективами НАБУ затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких — бізнесмен (керівник злочинної організації), колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ НАЕК "Енергоатом", а також чотири особи — "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Справа Чернишова: що відомо

За Олексієм Чернишовим тягнеться цілий шлейф скандалів і підозр. Ще 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб. Народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що підозри в тій самій справі отримували також ексрадник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира та його довірена особа Олег Татаренко.

За інформацією слідства, забудовник і його довірена особа розробили схему незаконного отримання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу.

Міністра Чернишова залучили до реалізації схеми, а також його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директора державного підприємства.

Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передавання земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання, а директор держпідприємства в незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки.

Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень.

21 червня журналісти "Української правди" заявили, що сім'я міністра Чернишова виїхала з України. Сам глава Міністерства національної єдності в цей період також перебував за кордоном. Ще 19 червня він звітував про зустріч із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі.

У відповіді на запит "Інтерфакс-Україна" в Міннацоб'єднання заявили, що Чернишов поїхав у планове відрядження до країн Євросоюзу.

Розслідувач "УП" Михайло Ткач повідомляв, що відрядження міністра Чернишова збіглося з врученням підозр його "спільникам". НАБУ і САП затримали двох соратників чиновника, один з яких був біля кордону.

22 червня стало відомо, що міністр повернувся в Україну. Він назвав поширення інформації про свою втечу з країни "кампанією з дискредитації".

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, але відмовив у носінні електронного засобу контролю (браслета).

Його зобов'язали з'являтися за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не виїжджати з України без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ці обов'язки дійсні до 27 серпня 2025 року.

Уже 2 липня за нього внесли заставу в розмірі 120 млн грн. Серед тих, хто платив, була дружина чиновника Світлана, приватна фірма, що торгує запчастинами для автомобілів, і директор із маркетингу групи девелоперських компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і бізнесмен Максим Криппа.

Джерела проєкту в судових і правоохоронних органах кажуть, що Світлана Чернишова спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а після — ще 2 668 гривень. Судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, заощаджень дружини чиновника вистачило для внесення зазначеної суми.

Олексій Чернишов Фото: УНИАН

Максимальну частину застави у 66 мільйонів гривень внесло ТОВ "Форавтотор" із Дніпра. Компанія зареєстрована у квітні 2025 року і займається оптовою торгівлею автозапчастинами. Одноосібним директором і власником компанії є Едуард Мартиненко. Він також володіє компанією ТОВ "Кастомбуд" у Дніпрі.

Мартиненко у спілкуванні зі "Схемами" сказав, що про внесення застави за Чернишова "чує вперше".

Крім цього, 44 мільйони гривень внесла Дар'я Бедя, директорка з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Український девелопер будує та обслуговує житлову й офісну нерухомість у Києві та області.

Після засідання 1-2 липня суддя ВАКС постановив, що Чернишова не слід звільняти з посади.

Нагадаємо, Тимур Міндіч, один із головних фігурантів справи, виїхав з України за кілька годин до початку в нього обшуків.

Сьогодні стало відомо, що вночі державу покинув Сергій Пушкар, якого також вважають причетним до участі в одному з найгучніших корупційних скандалів.