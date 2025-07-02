Дружина, торговці запчастинами і девелопери: за Чернишова внесли 120 млн застави в різні дні

Багатомільйонну заставу за міністра національної єдності України Олексія Чернишова вносили частинами в різні дні. Гроші приходили від представників великого бізнесу, які стверджують, що вперше чують про такі транзакції.

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Серед тих, хто платив, була дружина чиновника Світлана, приватна фірма, що торгує запчастинами для автомобілів, і директор із маркетингу групи девелоперських компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і бізнесмен Максим Криппа. Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Джерела проєкту в судових і правоохоронних органах кажуть, що Світлана Чернишова спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а після — ще 2 668 гривень. Судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, заощаджень дружини чиновника вистачило для внесення зазначеної суми.

Максимальну частину застави у 66 мільйонів гривень внесло ТОВ "Форавтотор" із Дніпра. Компанія зареєстрована у квітні 2025 року і займається оптовою торгівлею автозапчастинами. Одноосібним директором і власником компанії є Едуард Мартиненко. Він також володіє компанією ТОВ "Кастомбуд" у Дніпрі.

Мартиненко у спілкуванні зі "Схемами" сказав, що про внесення застави за Чернишова "чує вперше".

Крім цього, 44 мільйони гривень внесла Дар'я Бедя, директор з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Український девелопер будує та обслуговує житлову й офісну нерухомість у Києві та області.

"Схеми" намагалися зв'язатися з Бедею, але вона обіцяла передзвонити журналістам пізніше. Директорка все ж стримала обіцянку, але щойно постало запитання про заставу за Чернишова, їй раптово стало "незручно говорити".

Засновником і керуючим партнером DIM є забудовник Олександр Насіковський. У лютому партнером Насіковського став український бізнесмен Максим Криппа.

У спілкуванні зі "Схемами" Насіковський сказав, що не знає про внесення застави за Чернишова маркетинговим директором. З ним внесення цієї застави не погоджували. Компанія нібито "не уповноважувала" Дар'ю Бедю вносити багатомільйонну суму.

Насіковський повідомив, що не знає Чернишова і ніколи з ним не зустрічався і не спілкувався. За його словами, Дар'я Бедя вирішила звільнитися з компанії цього тижня.

Нагадаємо, Чернишова підозрювали в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Справа стосується схем заволодіння землею в Києві. Міністр усі звинувачення заперечував.

Крім цього, 21 червня стало відомо про виїзд сім'ї Чернишова з України. Сам чиновник також перебував за кордоном. Розслідувач "УП" Михайло Ткач підкреслював, що відрядження Чернишова збіглося із врученням підозр його спільникам.