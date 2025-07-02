Жена, торговцы запчастями и девелоперы: за Чернышова внесли 120 млн залога в разные дни

Многомиллионный залог за министра национального единства Украины Алексея Чернышова вносили частями в разные дни. Деньги приходили от представителей крупного бизнеса, которые утверждают, что впервые слышат о подобных транзакциях.

Related video

В числе плативших была жена чиновника Светлана, торгующая запчастями для автомобилей частная фирма и директор по маркетингу группы девелоперских компаний DIM, совладельцами которой являтся застройщик Александр Насиковский и бизнесмен Максим Криппа. Об этом говорится в расследовании проекта Радіо Свобода "Схемы".

Источники проекта в судебных и правоохранительных органах говорят, что Светлана Чернышова сначала внесла 10 миллионов гривен, а после — еще 2 668 гривен. Судя по декларации Чернышова за 2024 год, сбережений жены чиновника хватило для внесения указанной суммы.

Максимальную часть залога в 66 миллионов гривен внесла ООО "Форавтотор" из Днепра. Компания зарегистрирована в апреле 2025 года и занимается оптовой торговлей автозапчастями. Единоличным директором и владельцем компании является Эдуард Мартыненко. Он также владеет компанией ООО "Кастомбуд" в Днепре.

Мартыненко в общении со "Схемами" сказал, что о внесении залога за Чернышова "слышит впервые".

Кроме этого, 44 миллиона гривен внесла Дарья Бедя, директор по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Украинский девелопер строит и обслуживает жилую и офисную недвижимость в Киеве и области.

"Схемы" пытались связаться с Бедей, но она обещала перезвонить журналистам позже. Директор все же сдержала обещание, но как только последовал вопрос о залоге за Чернышова, ей внезапно стало "неудобно говорить".

Основателем и управляющим партнером DIM является застройщик Александр Насиковский. В феврале партнером Насиковского стал украинский бизнесмен Максим Криппа.

В общении со "Схемами" Насиковский сказал, что не знает о внесении залога за Чернышова маркетинговым директором. С ним внесение этого залога не согласовывали. Компания якобы "не уполномочивала" Дарью Бедю вносить многомиллионную сумму.

Насиковский сообщил, что не знает Чернышова и никогда с ним не встречался и не общался. По его словам, Дарья Бедя решила уволиться из компании на этой неделе.

Напомним, Чернышова подозревали в получении взятки в особо крупном размере. Дело касается схем завладевания землей в Киеве. Министр все обвинения отрицал.

Кроме этого, 21 июня стало известно о выезде семьи Чернышова из Украины. Сам чиновник также пребывал за границей. Расследователь "УП" Михаил Ткач подчеркивал, что командировка Чернышова совпала с вручением подозрений его сообщникам.