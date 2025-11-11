"Карлсон": НАБУ оприлюднило нові плівки у скандалі за участю топкорупціонерів (відео)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило нову частину масштабного розслідування про корупцію в енергетиці за участю високопосадовців. Цей епізод називається "Карлсон".

У НАБУ повідомили, що під час операції "Мідас" детективи встановили керівника злочинної організації, який фігурує на записах розмов під прізвиськом "Карлсон", ідеться на сайті антикорупційного відомства.

"Саме він контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися отримані злочинним способом кошти. З будинку на верхніх поверхах будинку по вул. Грушевського в Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати чи перераховувати готівку, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади задля розв'язання питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах", — ідеться в пресрелізі.

Відео дня

В опублікованих розмовах "Карлсон" керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та обізнаності про можливу увагу НАБУ.

Хто ховається під цим прізвиськом, антикорупціонери не уточнюють, проте народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що це — Тимур Міндіч, співвласник студії "Квартал 95" і соратник президента України Володимира Зеленського.

На опублікованих розшифровках чутно, як учасники злочинної схеми обговорюють величезні суми, свої подальші дії і побоюються, що їх можуть викрити.

Розслідування у справі триває. Наразі в порядку ст. 208 КПК України детективами НАБУ затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких — бізнесмен (керівник злочинної організації); колишній радник міністра енергетики; виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ НАЕК "Енергоатом"; а також чотири особи — "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП дають оцінку діям усіх учасників цих матеріалів.

Де зараз Тимур Міндіч

Бізнесмен покинув Україну всього за кілька годин до початку обшуків, через що в САП ініціювали розслідування щодо зливу інформації про слідчі дії. Народний депутат, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що 10 листопада бізнесмен Тимур Міндіч перебував у Варшаві, де зупинився в 5-зірковому готелі. Він нібито скористався для виїзду іноземним паспортом.

Тим часом в "Енергоатомі" відбулися обшуки, а Мін'юст підтвердив слідчі дії за участю глави відомства Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що у справі фігурують члени уряду.

"Багато не скажу, але скажу так, що в різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів Кабінету міністрів", — повідомив детектив.

У вечірньому зверненні напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що всі винні, замішані в корупції, мають понести справедливе покарання.

Своєю чергою народна депутатка Мар'яна Безугла звернулася до глави СБУ Василя Малюка із запитанням — чому його відомство "не бачило російського впливу в "Енергоатомі", і що він буде тепер із цим робити.

Нагадаємо, що відомо про гучну операцію "Мідас" НАБУ і САП.