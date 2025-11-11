"Карлсон": НАБУ обнародовало новые пленки в скандале с участием топ-коррупционеров (видео)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовало новую часть масштабного расследования о коррупции в энергетике с участием высокопоставленных лиц. Этот эпизод называется "Карлсон".

В НАБУ сообщили, что в ходе операции "Мидас" детективы установили руководителя преступной организации, который фигурирует на записях разговоров под прозвищем "Карлсон", говорится на сайте антикоррупционного ведомства.

"Именно он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным способом средства. Из дома на верхних этажах дома по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах", – говорится в пресс-релизе.

Відео дня

В опубликованных разговорах "Карлсон" руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и осведомленности о возможном внимании НАБУ.

Кто скрывается под этим прозвищем, антикоррупционеры не уточняют, однако народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что это – Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал 95" и соратник президента Украины Владимира Зеленского.

На опубликованных расшифровках слышно, как участники преступной схемы обсуждают огромные суммы, свои дальнейшие действия и побаиваются, что их могут разоблачить.

Расследование по делу продолжается. В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины детективами НАБУ задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено семи ее членам, среди которых – бизнесмен (руководитель преступной организации), бывший советник министра энергетики; исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК "Энергоатом", а также четыре человека – "работники" бэк-офиса по легализации средств.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП дают оценку действиям всех участников этих материалов.

Где сейчас Тимур Миндич

Бизнесмен покинул Украину всего за несколько часов до начала обысков, из-за чего в САП инициировали расследование относительно слива информации о следственных действиях. Народный депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что 10 ноября бизнесмен Тимур Миндич находился в Варшаве, где остановился в 5-звездочном отеле. Он якобы воспользовался для выезда иностранным паспортом.

Тем временем в "Энергоатоме" прошли обыски, а Минюст подтвердил следственные действия с участием главы ведомства Германа Галущенко, бывшего министра энергетики.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что в деле фигурируют члены правительства.

"Много не скажу, но скажу так, что в разных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров Кабинета министров", — сообщил детектив.

В вечернем обращении накануне президент Владимир Зеленский заявил, что все виновные, замешанные в коррупции, должны понести справедливое наказание.

В свою очередь народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к главе СБУ Василию Малюку с вопросом — почему его ведомство "не видело российского влияния в "Энергоатоме", и что он будет теперь с этим делать.

Напомним, что известно о громкой операции "Мидас" НАБУ и САП.