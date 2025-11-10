Коррупция в энергетике: в Киеве разоблачили офис семьи Деркача, в котором "отмыли" 100 млн долларов

Легализация денег, полученных благодаря масштабной коррупционной схеме в энергетической сфере, происходила через офис в центре Киева. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, он принадлежал семье Андрея Деркача — бывшего народного депутата, который сейчас занимает должность сенатора в РФ.

"Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева", — заявили в бюро 10 ноября.

По данным следствия, помещение принадлежало семье Деркача, который проходит обвиняемым по другому делу НАБУ и САП.

"Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины", — пояснила пресс-служба.

Правоохранители установили, что за такие "услуги", когда речь шла не об участниках схемы, офис получал определенный процент от проведенных сумм.

"В целом через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов США", — добавили в НАБУ.

Напомним, 10 ноября стало известно о разоблачении "высокоуровневой преступной организации в сфере энергетики и обороны", а также обысках у бизнесмена Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Фокус собрал все, что известно об операции НАБУ, в одном материале.

В НАБУ уже раскрыли детали схемы, которую наладили фигуранты. Коррупционеры в сфере энергетики получали 10-15% от суммы контрактов в собственные карманы и навязывали контрагентам "откаты" за избежание блокировки платежей.