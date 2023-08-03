Госизмена и незаконное обогащение: НАБУ и САП завершили расследование против Деркача (фото)

По данным следствия, народный депутат получил получил получил не менее $567 тысяч от разведывательных органов Российской Федерации за подрывную деятельность против Украины.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении народного депутата Украины III-IX созывов, которого подозревают в государственной измене и незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Во время проведения следственных действий было установлено, что народный избранник в течение 2019-2022 годов от разведывательных органов Российской Федерации за подрывную деятельность против Украины получил не менее 567 тыс. долл. США.

"Деньги он отрабатывал через совершение различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также осложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО", — говорится в сообщении НАБУ.

По информации бюро, в июле 2022 года во время проведения ряда обысков следователи обнаружили и изъяли материалы, которые свидетельствовали о длительной подрывной деятельности нардепа, установлены его связи и сотрудничество с представителями государства-агрессора и коллаборационистами.

В сентябре нардепу заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины,

Сейчас он скрывается от следствия, поэтому НАБУ объявили о розыске народного депутата. Правоохранители не уточняют фамилию экс-нардепа, но издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, утверждает, что речь идет об Андрее Деркаче.

Фото: НАБУ

Напомним, СБУ проводит обыски у нардепа Дубинского. По версии следствия, нардеп представил поездку за границу как сопровождение своего отца на лечение. В отношении депутата начато уголовное производство по двум статьям.

Кроме того, 26 июля в соцсетях сообщалось, что нардеп Александр Дубинский проводил время в испанской Барселоне вместе со своей девушкой. Тогда же сообщалось, что блогер Антон Швец опубликовал пост о том, что Минздрав помогает депутату выехать за границу.