Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ і САП завершили розслідування проти Деркача (фото)

За даними слідства, народний депутат отримав отримав щонайменше $567 тисяч від розвідувальних органів Російської Федерації за підривну діяльність проти України.

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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо народного депутата України III—IX скликань, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що народний обранець упродовж 2019-2022 років від розвідувальних органів Російської Федерації за підривну діяльність проти України отримав щонайменше 567 тис. дол. США.

"Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", — йдеться у повідомленні НАБУ.

За інформацією бюро, в липні 2022 року під час проведення низки обшуків слідчі виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність нардепа, встановлено його зв’язки і співпрацю з представниками держави-агресора та колаборантами.

У вересні нардепу заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Кримінального кодексу України,

Наразі він переховується від слідства, тож НАБУ оголосили про розшук народного депутата. Правоохоронці не уточнюють прізвище екснардепа, але видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела, стверджує, що мова йде про Андрія Деркача.

Фото: НАБУ

Нагадємо, СБУ проводить обшуки у нардепа Дубінського. За версією слідства, нардеп представив поїздку за кордон як супровід свого батька на лікування. Щодо депутата розпочато кримінальне провадження за двома статтями.

Крім того, 26 липня в соцмережах повідомлялося, що нардеп Олександр Дубінський проводив час в іспанській Барселоні разом зі своєю дівчиною. Тоді ж повідомлялося, що блогер Антон Швець опублікував пост про те, що МОЗ допомагає депутату виїхати за кордон.