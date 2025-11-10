Корупція в енергетиці: у Києві викрили офіс родини Деркача, в якому "відмили" 100 млн доларів

Легалізація грошей, отриманих завдяки масштабній корупційній схемі в енергетичній сфері, відбувалась через офіс у центрі Києва. За даними Національного антикорупційного бюро України, він належав родині Андрія Деркача — колишнього народного депутата, який нині обіймає посаду сенатора у РФ.

"Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва", — заявили у бюро 10 листопада.

За даними слідства, приміщення належало родині Деркача, який проходить обвинуваченим в іншій справі НАБУ і САП.

"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України", — пояснила пресслужба.

Правоохоронці встановили, що за такі "послуги", коли йшлося не про учасників схеми, офіс отримував певний відсоток від проведених сум.

"Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн доларів США", — додали у НАБУ.

10 листопада стало відомо про викриття "високорівневої злочинної організації у сфері енергетики та оборони", а також обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатомі".

У НАБУ вже розкрили деталі схеми, яку налагодили фігуранти. Корупціонери у сфері енергетики отримували 10–15% від суми контрактів у власні кишені та нав'язували контрагентам "відкати" за уникнення блокування платежів.