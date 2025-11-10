Нав'язували контрагентам "шлагбаум": в НАБУ розкрили деталі корупційної схеми в "Енергоатомі"

Учасники корупційної схеми в українській енергетиці, викритої співробітниками НАБУ та САП, отримували неправомірну вигоду в розмірі 10–15% від суми контрактів. Вони нав'язували конртагентам "відкати" за уникнення блокування платежів.

Деталі схеми корупції в "Енергоатомі" розкрила пресслужба Національного антикорупційного бюро у відео, опублікованому на YouTube. Наразі слідством встановлено, що серед її учасників були колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом", четверо працівників бек-офісу, які легалізували кошти, а керував організацією бізнесмен.

За даними детективів НАБУ, учасники організації систематично неправомірно отримували 10–15% від вартості контрактів "Енергоатому". Контрагентам, за інформацією слідства, пропонувалося уникати позбавлення статусу постачальника або блокування платежів за надані послуги чи продукцію — ця практика називалася "шлагбаум".

Відео дня

В НАБУ повідомляють, що керівник організації для втілення задуманого залучав ексзаступника керівника Фонду державного майна, який надалі став радником голови Міністерства енергетики. Також, за інформацією детективів, у схемі брав участь колишній правоохоронець, що був на посаді виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Учасники оборудки забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків в "Енергоатомі" за допомогою своїх службових зв'язків у міністерстві та державній компанії. За словами пресслужби НАБУ, сторонні особи, які не були офіційними посадовцями та не мали формальних повноважень, фактично стали "смотрящими" над стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн.

В НАБУ розповіли деталі корупційної схеми в "Енергоатомі"

Видання LIGA.net з посиланням на анонімне джерело в правоохоронних органах пише, що викрита НАБУ корупційна схема впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема "Енергоатом", призвела до збитків на суму $100 млн. В бюро не називають прізвищ, та за словами інсайдера, керівником організації був співвласник ТОВ "Квартал 95" і соратник президента України Володимира Зеленського Тимур Міндіч, який за кілька годин до обшуків, приблизно о 02:09 10 листопада, виїхав з країни. Водночас, за інформацією джерела, обшуки проводять в колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка.

Корупція в "Енергоатомі": деталі викриття схеми

В НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики 10 листопада, наголосивши, що операція зайняла 15 місяців. В пресслужбі зазначили, що детективи задокументували діяльність високорівневої злочинної організації, а народний депутат Ярослав Железняк заявив про обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та міністра юстиції, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Пізніше бюро оприлюднило частину доказів корупції в енергетиці й опублікувало аудіозаписи розмов трьох імовірних фігурантів: "Тенора", "Рокета" і "Карлсона". За словами нардепа Ярослава Железняка, "Карлсон" на плівках є бізнесменом Тимуром Міндічем; "Тенор" — виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитром Басовим; "Професор" — це ексміністр енергетики Герман Галущенко, а "Рокет" — його радник Ігор Миронюк.