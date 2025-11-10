"Божевільні цифри": НАБУ оприлюднило частину доказів корупції в енергетиці (відео)

Національноме антикорупційне бюро України протягом 15 місяців працювало над викриттям масштабної корупційної схеми, учасники якої впливали в тому числі на "Енергоатом". На перших опублікованих аудіозаписах можна почути трьох ймовірних фігурантів — "Тенора", "Рокета" і "Карлсона".

За 15 місяців роботи було проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи НАБУ. Про це йдеться у відео, опублікованому пресслужбою 10 листопада.

"Викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення", — заявив представник бюро Олександр Абакумов.

Правоохоронці оприлюднили запис розмови від 9 липня. Можна почути, як "Тенор" повідомляє про плани щодо будівництва захисних споруд і "божевільні цифри". На це відповідає "Рокет", рекомендуючи поговорити з постачальниками про можливе підвищення сум "відкатів" через зміну керівництва Міненерго та "Енергоатому".

"Ми можемо мені завтра дати звідси трохи на зарплату?" — питає "Тенор" на одному з записів.

Також на аудіо є голос "Карлсона", який зізнається, що не хоче отримувати підозру.

У НАБУ обіцяють розкрити більше деталей згодом.

Корупція в енергетиці: чиї голоси на "плівках" НАБУ

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, чиї голоси насправді чутно на записах:

"Карлсон" — бізнесмен Тимур Міндіч;

"Тенор" — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов;

"Професор" — міністр юстиції Герман Галущенко;

"Рокет" — радник Галущенка Ігор Миронюк.

Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ заявили про викриття "високорівневої злочинної організації", яка впливала на стратегічні підприємства України. Правоохоронці зібрали 1000 годин аудіозаписів і показали фото сумок з грошима. Народний депутат Ярослав Железняк заявив про обшуки у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка і в "Енергоатомі". Раніше також повідомлялось про обшуки НАБУ у бізнесмена Тимура Міндіча, який нібито "втік" за кордон.

Згодом Железняк повідомив, що подав у Верховну Раду заяву про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції. Окрім того, він виступив за звільнення Світлани Гринчук, яку назвав головою Міненерго лише "де-юре" і представницею інтересів Міндіча в уряді.