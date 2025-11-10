"Безумные цифры": НАБУ обнародовало часть доказательств коррупции в энергетике (видео)

Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение 15 месяцев работало над разоблачением масштабной коррупционной схемы, участники которой влияли в том числе на "Энергоатом". На первых опубликованных аудиозаписях можно услышать трех вероятных фигурантов — "Тенора", "Рокета" и "Карлсона".

За 15 месяцев работы было проведено более 70 обысков, к которым были привлечены все детективы НАБУ. Об этом говорится в видео, опубликованном пресс-службой 10 ноября.

"Разоблачена высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны. Коррупция в энергетике, отмывание средств, незаконное обогащение", — заявил представитель бюро Александр Абакумов.

Правоохранители обнародовали запись разговора от 9 июля. Можно услышать, как "Тенор" сообщает о планах по строительству защитных сооружений и "сумасшедших цифрах". На это отвечает "Рокет", рекомендуя поговорить с поставщиками о возможном повышении сумм "откатов" из-за смены руководства Минэнерго и "Энергоатома".

"Мы можем мне завтра дать отсюда немного на зарплату?" — спрашивает "Тенор" на одной из записей.

Также на аудио есть голос "Карлсона", который признается, что не хочет получать подозрение.

В НАБУ обещают раскрыть больше деталей позже.

Коррупция в энергетике: чьи голоса на "пленках" НАБУ

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, чьи голоса на самом деле слышно на записях:

"Карлсон" — бизнесмен Тимур Миндич;

"Тенор" — исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов;

"Профессор" — министр юстиции Герман Галущенко;

"Рокет" — советник Галущенко Игорь Миронюк.

Напомним, 10 ноября в НАБУ заявили о разоблачении "высокоуровневой преступной организации", которая влияла на стратегические предприятия Украины. Правоохранители собрали 1000 часов аудиозаписей и показали фото сумок с деньгами. Народный депутат Ярослав Железняк заявил об обысках у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Ранее также сообщалось об обысках НАБУ у бизнесмена Тимура Миндича, который якобы "сбежал" за границу.

Впоследствии Железняк сообщил, что подал в Верховную Раду заявление об увольнении Галущенко с должности министра юстиции. Кроме того, он выступил за увольнение Светланы Гринчук, которую назвал главой Минэнерго только "де-юре" и представительницей интересов Миндича в правительстве.