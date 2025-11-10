Навязывали контрагентам "шлагбаум": в НАБУ раскрыли детали коррупционной схемы в "Энергоатоме"

Участники коррупционной схемы в украинской энергетике, разоблаченной сотрудниками НАБУ и САП, получали неправомерную выгоду в размере 10–15% от суммы контрактов. Они навязывали конртагентам "откаты" за избежание блокировки платежей.

Детали схемы коррупции в "Энергоатоме" раскрыла пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в видео, опубликованном на YouTube. Сейчас следствием установлено, что среди ее участников были бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом", четверо работников бэк-офиса, которые легализовали средства, а руководил организацией бизнесмен.

По данным детективов НАБУ, участники организации систематически неправомерно получали 10–15% от стоимости контрактов "Энергоатома". Контрагентам, по информации следствия, предлагалось избегать лишения статуса поставщика или блокировки платежей за предоставленные услуги или продукцию — эта практика называлась "шлагбаум".

В НАБУ сообщают, что руководитель организации для воплощения задуманного привлекал экс-заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником главы Министерства энергетики. Также, по информации детективов, в схеме участвовал бывший правоохранитель, который был в должности исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Участники сделки обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков в "Энергоатоме" с помощью своих служебных связей в министерстве и государственной компании. По словам пресс-службы НАБУ, посторонние лица, которые не были официальными должностными лицами и не имели формальных полномочий, фактически стали "смотрящими" над стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн.

Издание LIGA.net со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах пишет, что разоблаченная НАБУ коррупционная схема влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности "Энергоатом", привела к убыткам на сумму $100 млн. В бюро не называют фамилий, но по словам инсайдера руководителем организации был совладелец ООО "Квартал 95" и соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, который за несколько часов до обысков, около 02:09 10 ноября, выехал из страны. В то же время, по информации источника, обыски проводят у бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка.

Коррупция в "Энергоатоме": детали разоблачения схемы

В НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики 10 ноября, отметив, что операция заняла 15 месяцев. В пресс-службе отметили, что детективы задокументировали деятельность высокоуровневой преступной организации, а народный депутат Ярослав Железняк заявил об обысках у бизнесмена Тимура Миндича и министра юстиции, экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Позже бюро обнародовало часть доказательств коррупции в энергетике и опубликовало аудиозаписи разговоров трех вероятных фигурантов: "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По словам нардепа Ярослава Железняка, "Карлсон" на пленках является бизнесменом Тимуром Миндичем; "Тенор" — исполнительным директором по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрием Басовым; "Профессор" — это экс-министр энергетики Герман Галущенко, а "Рокет" — его советник Игорь Миронюк.