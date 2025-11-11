Фиксировали четырех министров: в НАБУ раскрыли новые детали коррупционной схемы в "Энергоатоме"
Во время следственных действий по коррупционной схеме в энергетике детективы НАБУ фиксировали четырех украинских министров, занимавших должности в Кабмине в разное время. Фигурантами расследования сейчас являются двое из них.
Детали расследования коррупции в "Энергоатоме" раскрыл руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире программы "УП.Чат" от 11 ноября. Называть фамилии фигурантов он не стал, объяснив, что это может навредить следствию.
"Много не скажу, но скажу так, что в разных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров Кабинета министров", — сообщил детектив.
На замечание ведущей, что сейчас в расследовании фигурируют два чиновника, Абакумов ответил, что действия других министров оцениваются на предмет того, достаточно ли доказательств совершения ими правонарушения.
При этом руководитель подразделения детективов уточнил, что эти люди работали в Кабмине в разные периоды, и не все из них являются действующими министрами.
"Четыре министра, которые в разный период времени занимали руководящие должности в соответствующих министерствах. Не могу сказать, какие министерства, потому что это может в дальнейшем нам немного навредить, но имеем такую ситуацию, оцениваем соответствующие доказательства", — пояснил он.
Абакумов также пока не подтвердил, что руководителем организации был совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.
"Я не подтверждаю, что мы называем кого-то руководителем преступной организации, но таких руководителей на данный момент двое. Они оценены нами как руководители в соответствии с собранными доказательствами", — сказал детектив НАБУ.
Расследование коррупции в "Энергоатоме": что известно
В НАБУ сообщили о расследовании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики 10 ноября. В пресс-службе рассказали, что разоблачительная операция длилась 15 месяцев. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски проходят у министра юстиции, экс-министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также в АО "НАЭК "Энергоатом".
В тот же день детективы НАБУ обнародовали часть доказательств коррупции в энергетике. На опубликованных аудиозаписях звучали разговоры вероятных участников схемы под псевдонимами. По данным Ярослава Железняка, "Карлсон" — это бизнесмен Тимур Миндич, "Тенор" — исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, "Профессор" — министр юстиции Герман Галущенко, а "Рокет" — его советник Игорь Миронюк.
Также в НАБУ рассказали сущность коррупционной схемы в "Энергоатоме". Ее участники получали "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов, навязывая их контрагентам в обмен на избежание блокировки платежей или лишения статуса поставщика — такая практика получила название "шлагбаум".