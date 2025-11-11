Фіксували чотирьох міністрів: в НАБУ розкрили нові деталі корупційної схеми в "Енергоатомі"

Під час слідчих дій щодо корупційної схеми в енергетиці детективи НАБУ фіксували чотирьох українських міністрів, що обіймали посади в Кабміні в різний час. Фігурантами розслідування наразі є двоє з них.

Деталі розслідування корупції в "Енергоатомі" розкрив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми "УП.Чат" від 11 листопада. Називати прізвища фігурантів він не став, пояснивши, що це може нашкодити слідству.

"Багато не скажу, але скажу так, що в різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів Кабінету міністрів", — повідомив детектив.

На зауваження ведучої, що наразі в розслідуванні фігурують два урядовці, Абакумов відповів, що дії інших міністрів оцінюються на предмет того, ич достатньо доказів вчинення ними правопорушення.

При цьому керівник підрозділу детективів уточнив, що ці люди працювали в Кабміні в різні періоди, і не всі з них є чинними міністрами.

"Чотири міністри, які в різний період часу обіймали керівні посади у відповідних міністерствах. Не можу сказати, які міністерства, тому що це може в подальшому нам трохи нашкодити, але маємо таку ситуацію, оцінюємо відповідні докази", — пояснив він.

Абакумов також наразі не підтвердив, що керівником організації був співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч.

"Я не підтверджую, що ми називаємо когось керівником злочинної організації, але таких керівників на цей момент двоє. Вони оцінені нами як керівники відповідно до зібраних доказів", — сказав детектив НАБУ.

Розслідування корупції в "Енергоатомі": що відомо

В НАБУ повідомили про розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики 10 листопада. В пресслужбі розповіли, що викривальна операція тривала 15 місяців. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що обшуки проходять у міністра юстиції, ексміністра енергетики Германа Галущенка та бізнесмена, співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, а також в АТ "НАЕК "Енергоатом".

Того ж дня детективи НАБУ оприлюднили частину доказів корупції в енергетиці. На опублікованих аудіозаписах звучали розмови ймовірних учасників схеми під псевдонімами. За даними Ярослава Железняка, "Карлсон" — це бізнесмен Тимур Міндіч, "Тенор" — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, "Професор" — міністр юстиції Герман Галущенко, а "Рокет" — його радник Ігор Миронюк.

Також в НАБУ розповіли сутність корупційної схеми в "Енергоатомі". Її учасники отримували "відкати" в розмірі 10-15% від суми контрактів, нав'язуючи їх контрагентам в обмін на уникнення блокування платежів чи позбавлення статусу постачальника — така практика дістала назву "шлагбаум".