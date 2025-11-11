Громкое дело о коррупции в энергетике: нардеп рассказал, как Миндич выехал из Украины

Народный депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что 10 ноября бизнесмен Тимур Миндич находился в Варшаве, где остановился в 5-звездочном отеле. Он якобы воспользовался для выезда иностранным паспортом.

По данным Гончаренко, Миндич выехал за границу, воспользовавшись паспортом Израиля. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале 11 ноября.

Накануне нардеп отмечал, что бизнесмен находится в Варшавской синагоге хасидов Chabad-Lubawicz.

"Сейчас, видимо, занимается духовным единением. Кому интересно, он остановился в отеле Raffles Europejski", — передал он.

Как известно с сайта Booking, речь идет о 5-звездочном отеле, расположенном в 2 километрах от сердца Старого города и в 4 километрах от Центрального железнодорожного вокзала Варшавы.

Выезд Миндича: что говорят в ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что не имеет доступа к информации о выезде Миндича 10 ноября. Он подчеркнул, что ГПСУ не имеет права разглашать данные о пересечении границы третьими лицами.

Напомним, 10 ноября Фокус собрал детали по громкой операции "Мидас" НАБУ и САП в одном материале. Правоохранители сообщили о разоблачении "высокоуровневой преступной организации в сфере энергетики и обороны", работа заняла 15 месяцев. Сообщалось, что к бизнесмену Тимуру Миндичу пришли с обыском, но за несколько часов до того он пересек границу.

Впоследствии в НАБУ проинформировали, что фигуранты "отмывали" деньги через офис в центре Киева, который принадлежал семье бывшего народного депутата Андрея Деркача. Всего через "прачечную" провели примерно 100 миллионов долларов.

Наблюдательный совет "Энергоатома" заявил, что серьезно относится к обнародованным обвинениям в коррупции. Руководство компании начало внутреннюю проверку после заявлений о ее причастности к масштабной схеме.