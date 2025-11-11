Гучна справа про корупцію в енергетиці: нардеп розповів, як Міндіч виїхав з України

Народний депутат, член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко повідомив, що 10 листопада бізнесмен Тимур Міндіч перебував у Варшаві, де зупинився у 5-зірковому готелі. Він нібито скористався для виїзду іноземним паспортом.

За даними Гончаренка, Міндіч виїхав за кордон, скориставшись паспортом Ізраїля. Про це він проінформував у своєму Telegram-каналі 11 листопада.

Напередодні нардеп зазначав, що бізнесмен перебуває у Варшавській синагозі хасидів Chabad-Lubawicz.

"Зараз, мабуть, займається духовним єднанням. Кому цікаво, він зупинився в готелі Raffles Europejski", — передав він.

Як відомо з сайту Booking, йдеться про 5-зірковий готель, розміщений за 2 кілометра від серця Старого міста і за 4 кілометра від Центрального залізничного вокзалу Варшави.

Виїзд Міндіча: що кажуть у ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "РБК-Україна" повідомив, що не має доступу до інформації про виїзд Міндіча 10 листопада. Він підкреслив, що ДПСУ не має права розголошувати дані щодо перетину кордону третіми особами.

Нагадаємо, 10 листопада Фокус зібрав деталі щодо гучної операції "Мідас" НАБУ і САП в одному матеріалі. Правоохоронці повідомили про викриття "високорівневої злочинної організації у сфері енергетики та оборони", робота зайняла 15 місяців. Повідомлялось, що до бізнесмена Тимура Міндіча прийшли з обшуком, але за кілька годин до того він перетнув кордон.

Згодом у НАБУ проінформували, що фігуранти "відмивали" гроші через офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього народного депутата Андрія Деркача. Загалом через "пральню" провели приблизно 100 мільйонів доларів.

Наглядова рада "Енергоатома" заявила, що серйозно ставиться до оприлюднених звинувачень у корупції. Керівництво компанії розпочало внутрішню перевірку після заяв про її причетність до масштабної схеми.