"Енергоатом" відповів на звинувачення у корупції: ведеться перевірка

Наглядова рада "Енергоатома" заявила, що серйозно ставиться до оприлюднених звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії. Для перевірки обставин буде проведене спеціальне засідання та ініційовано незалежний аудит операцій.

Як повідомили в наглядовій раді державного підприємства "Енергоатом", керівництво компанії розпочинає внутрішню перевірку після появи інформації про можливі корупційні дії окремих співробітників.

Повідомлення підприємства "Енергоатом" Фото: Енергоатом

У заяві наголошується: "Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками Енергоатома".

З метою з’ясування всіх обставин ситуації рада скличе спеціальне засідання. Під час нього планують детально оцінити факти, що стали підставою для звинувачень, та визначити подальші дії компанії.

"Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії", — йдеться у повідомленні "Енергоатома".

Також у заяві наголошується, що наглядова рада дотримується принципів прозорості та доброчесності у своїй роботі.

"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", — підкреслили у компанії.

"Енергоатом" є оператором усіх діючих атомних електростанцій України та забезпечує понад половину національного виробництва електроенергії. Компанія неодноразово заявляла про посилення антикорупційних заходів та впровадження міжнародних стандартів управління.

Як повідомляв Фокус, Національне антикорупційне бюро оприлюднило аудіозаписи розмов підозрюваних у масштабній схемі розкрадання коштів у сфері енергетики. Слідство встановило, що частина коштів відмивалась через офіс у центрі Києва.

Фокус також писав, що президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з обшуками НАБУ і САП в "Енергоатомі" у зв'язку з розслідуванням справи про масштабну корупцію на захисті енергооб'єктів.