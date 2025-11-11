"Энергоатом" ответил на обвинения в коррупции: ведется проверка

Наблюдательный совет "Энергоатома" заявил, что серьезно относится к обнародованным обвинениям в коррупции, связанных с работниками компании. Для проверки обстоятельств будет проведено специальное заседание и инициирован независимый аудит операций.

Как сообщили в наблюдательном совете государственного предприятия "Энергоатом", руководство компании начинает внутреннюю проверку после появления информации о возможных коррупционных действиях отдельных сотрудников.

Сообщение предприятия "Энергоатом" Фото: Энергоатом

В заявлении отмечается: "Наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанных с работниками Энергоатома".

С целью выяснения всех обстоятельств ситуации совет созовет специальное заседание. Во время него планируют детально оценить факты, ставшие основанием для обвинений, и определить дальнейшие действия компании.

"Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать — инициирование независимой проверки соответствующих операций, а также комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании", — говорится в сообщении "Энергоатома".

Также в заявлении отмечается, что наблюдательный совет придерживается принципов прозрачности и добропорядочности в своей работе.

"Наблюдательный совет предан принципам полной прозрачности, подотчетности, высоких стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничества с органами власти", — подчеркнули в компании.

"Энергоатом" является оператором всех действующих атомных электростанций Украины и обеспечивает более половины национального производства электроэнергии. Компания неоднократно заявляла об усилении антикоррупционных мер и внедрении международных стандартов управления.

Как сообщал Фокус, Национальное антикоррупционное бюро обнародовало аудиозаписи разговоров подозреваемых в масштабной схеме хищения средств в сфере энергетики. Следствие установило, что часть средств отмывалась через офис в центре Киева.

Фокус также писал, что президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с обысками НАБУ и САП в "Энергоатоме" в связи с расследованием дела о масштабной коррупции на защите энергообъектов.