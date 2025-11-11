НАБУ объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы "Энергоатома": задержаны 5 человек

НАБУ по делу о коррупционной схеме в "Энергоатоме" объявило о подозрениях семи лицам. Среди них бизнесмен, который подозревается в управлении организацией, экс-советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности компании и четыре "работника" бэк-офиса, которые легализовали средства.

Сообщение об объявлении о подозрении вероятным участникам коррупционной схемы в АО "НАЭК "Энергоатом" опубликовала 11 ноября пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. Сообщается, что по делу задержаны пять человек.

По данным ведомства, в состав преступной организации, вероятно, входили действующие и бывшие должностные лица сферы энергетики и известный в медиа бизнесмен. Организация в рамках практики под названием "шлагбаум" навязывала контрагентам "Энергоатома" откаты в размере 10-15% от стоимости контрактов за избежание блокировки платежей или лишения статуса поставщика. Деньги "отмывались" через бэк-офис в центре Киева, через который прошло около 100 миллионов долларов США. Этот офис получал проценты от проведенных сумм в качестве оплаты за работу.

Специальная операция "Мидас" по разоблачению коррупционной схемы в "Энергоатоме" продолжалась с лета 2024 года, в течение 15 месяцев.

Официально имена подозреваемых не разглашаются, но народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что подозреваемым в управлении организацией является известный бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал 95".

По словам Гончаренко, НАБУ объявило о подозрении Миндичу Фото: скриншот

Коррупционная схема "Энергоатома": что известно

НАБУ объявило о расследовании масштабной коррупционной схемы в украинской энергетике 10 ноября.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов 11 ноября рассказал, что во время следственных действий были зафиксированы четыре министра, которые занимали должности в Кабмине в разное время.

В "Экономической правде" установили еще одного вероятного фигуранта из "пленок" НАБУ — по данным журналистов, к делу причастен действующий член Нацкомиссии по вопросам энергетики Сергей Пушкарь.

Наблюдательный совет "Энергоатома" в ответ на обвинения в коррупции анонсировал специальное заседание и независимый аудит операций.