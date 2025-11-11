НАБУ оголосило про підозри учасникам корупційної схеми "Енергоатома": затримані 5 осіб

НАБУ у справі про корупційну схему в "Енергоатомі" оголосило про підозри сімом особам. Серед них бізнесмен, що підозрюється в керуванні організацією, ексрадник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки компанії та чотири "працівники" бек-офісу, що легалізували кошти.

Допис щодо оголошення про підозри ймовірним учасникам корупційної схеми в АТ "НАЕК "Енергоатом" опублікувала 11 листопада пресслужба Національного антикорупційного бюро. Повідомляється, що у справі затримані п'ять осіб.

За даними відомства, до складу злочинної організації, ймовірно, входили чинні та колишні посадовці сфери енергетики та відомий у медіа бізнесмен. Організація в межах практики під назвою "шлагбаум" нав'язувала контрагентам "Енергоатому" відкати в розмірі 10-15% від вартості контрактів за уникнення блокування платежів або позбавлення статусу постачальника. Гроші "відмивалися" через бек-офіс у центрі Києва, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів США. Цей офіс отримував відсотки від проведених сум як оплату за роботу.

Спеціальна операція "Мідас" з викриття корупційної схеми в "Енергоатомі" тривала з літа 2024 року, протягом 15 місяців.

Офіційно імена підозрюваних не розголошуються, та народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що підозрюваним у керуванні організацією є відомий бізнесмен Тимур Міндіч, співвласник студії "Квартал 95".

За словами Гончаренка, НАБУ оголосило про підозру Міндічу Фото: скриншот

Корупційна схема "Енергоатома": що відомо

НАБУ оголосило про розслідування масштабної корупційної схеми в українській енергетиці 10 листопада.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов 11 листопада розповів, що під час слідчих дій було зафіксовано чотирьох міністрів, які обіймали посади в Кабміні в різний час.

В "Економічній правді" встановили ще одного ймовірного фігуранта з "плівок" НАБУ — за даними журналістів, до справи дотичний чинний член Нацкомісії з питань енергетики Сергій Пушкар.

Наглядова рада "Енергоатома" у відповідь на звинувачення в корупції анонсувала спеціальне засідання та незалежний аудит операцій.