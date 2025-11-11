Масштабна схема в енергетиці: у ЗМІ встановили ще одного фігуранта з "плівок" НАБУ (відео)

Вдалося встановити особистість ще одного фігуранта записів у гучній справі про корупцію. Ним, за даними ЗМІ, виявився чинний член Нацкомісії з питань енергетики Сергій Пушкар.

Ще одним фігурантом "плівок" НАБУ виявився чинний член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Пушкар згадувався у розмовах про передачу 20 тисяч доларів. Про це повідомили в "Економічній правді".

Розмова про 20 тисяч доларів — на 13:32

У виданні пояснили, що Пушкар ще три місяці тому був виконавчим директором з правових питань "Енергоатому". Цю посаду він обіймав з 2022 року. На початку вересня 2025 року ймовірний фігурант "плівок" НАБУ став членом Нацкомісії з питань енергетики.

"Він на конкурсі до НКРЕКП набрав найгірший бал, був номером чотири, але другого номера у підсумку "збили" та протягнули Пушкаря. Це людина (Ігоря — ред.) Миронюка", — розповів неназваний співрозмовник ЗМІ у депутатському корпусі.

Фото ще одного ймовірного фігуранта записів, оприлюднених НАБУ Фото: Facebook Уривок розмови, в якому нібито згадується Сергій Пушкар Фото: Економічна правда

Йдеться про радника ексміністра енергетики й голови Мін'юсту Германа Галущенка, який, за даними народного депутата Ярослава Железняка, фігурує на записах НАБУ як "Рокет".

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ і САП з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. Фокус зібрав усі деталі в одному матеріалі. Правоохоронці інформували, що основним напрямком діяльності злочинної організації був систематичний заробіток на контрактах. Фігуранти отримували гроші від контрагентів "Енергоатому".

На гучну справу про корупцію відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність невідворотного покарання та важливість чистоти у компанії "Енергоатом", але імена фігурантів не згадував.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що в різних ситуаціях під час розслідування гучної справи фіксували чотирьох українських міністрів. Однак розкривати їхні імена правоохоронець не став, адже це може нашкодити слідству.