Масштабная схема в энергетике: в СМИ установили еще одного фигуранта с "пленок" НАБУ (видео)

Удалось установить личность еще одного фигуранта записей в громком деле о коррупции. Им, по данным СМИ, оказался действующий член Нацкомиссии по вопросам энергетики Сергей Пушкарь.

Еще одним фигурантом "пленок" НАБУ оказался действующий член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Пушкарь упоминался в разговорах о передаче 20 тысяч долларов. Об этом сообщили в "Экономической правде".

Разговор о 20 тысячах долларов — на 13:32

В издании пояснили, что Пушкарь еще три месяца назад был исполнительным директором по правовым вопросам "Энергоатома". Эту должность он занимал с 2022 года. В начале сентября 2025 года вероятный фигурант "пленок" НАБУ стал членом Нацкомиссии по вопросам энергетики.

"Он на конкурсе в НКРЭКУ набрал худший балл, был номером четыре, но второго номера в итоге "сбили" и протянули Пушкаря. Это человек (Игоря — ред.) Миронюка", — рассказал неназванный собеседник СМИ в депутатском корпусе.

Фото еще одного вероятного фигуранта записей, обнародованных НАБУ Фото: Facebook Отрывок разговора, в котором якобы упоминается Сергей Пушкарь Фото: Економічна правда

Речь идет о советнике экс-министра энергетики и главы Минюста Германе Галущенко, который, по данным народного депутата Ярослава Железняка, фигурирует на записях НАБУ как "Рокет".

Напомним, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ и САП по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. Фокус собрал все детали в одном материале. Правоохранители информировали, что основным направлением деятельности преступной организации был систематический заработок на контрактах. Фигуранты получали деньги от контрагентов "Энергоатома".

На громкое дело о коррупции отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости неотвратимого наказания и важности чистоты в компании "Энергоатом", но имена фигурантов не упоминал.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что в разных ситуациях во время расследования громкого дела фиксировали четырех украинских министров. Однако раскрывать их имена правоохранитель не стал, ведь это может навредить следствию.