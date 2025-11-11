У Мін'юсті вперше відреагували на скандал навколо Галущенка

Через добу після оприлюднення інформації про корупцію у високих ешелонах влади Національним антикорупційним бюром зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в Міністерстві юстиції України дали перший коментар щодо ситуації.

Глава відомства Герман Галущенко, колишній міністр енергетики, за інформацією ЗМІ, теж фігурує у справі про відкати на будівництві захисту на енергооб'єктах. У Мін'юсті підтвердили, що було проведено слідчі дії в рамках кримінального провадження за участю Галущенка.

"Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування. Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку", — йдеться в офіційній заяві.

Сам Галущенко від публічних коментарів утримується до завершення відповідних процесуальних дій.

Як стверджував народний депутат Ярослав Железняк, на плівках, опублікованих НАБУ і САП, Галущенко нібито фігурує під ніком "Професор".

У Верховній Раді вже зареєстровано постанови про звільнення міністра юстиції, а також міністра енергетики Світлани Гринчук, і ці документи будуть розглянуті парламентом не раніше 18 листопада.

Гринчук уже прокоментувала можливу відставку, заявивши, що вона продовжує працювати і не розуміє, які у правоохоронців претензії до неї.

Нагадаємо, як Зеленський відреагував на обшуки НАБУ і САП в "Енергоатомі", а також його соратникові та другові Тимуру Міндічу вдалося виїхати з України всього за кілька годин до початку обшуків.

У САП уже ініціювали службове розслідування за фактом зливу інформації про слідчі дії.