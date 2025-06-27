Понад 120 млн гривень застави: суд обрав міністру Олексію Чернишову запобіжний захід

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов, підозрюваний в отриманні великого хабаря, має виплатити багатомільйонну заставу.

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Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід міністру національної єдності Олексію Чернишову у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень. Про це стало відомо за підсумками засідання суду 27 червня.

Суд у справі міністра національної єдності України Олексія Чернишова тривав із перервами. Понад 20 хвилин судді розглядали питання обрання запобіжного заходу.

Суд не задовольнив клопотання адвоката віцепрем'єра про проведення засідання в закритому режимі, тож воно відбувалося відкрито, повідомляло "Суспільне".

"Застосувати до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави. Визначити заставу в розмірі 120 млн 2668 гривень", — сказав слідчий суддя.

Обов'язки Олексія Чернишова за вироком суду

Чернишов зобов'язаний внести цю заставу за п'ять днів. Якщо він не виконає обов'язок і порушить умови запобіжного заходу, прокурор може вимагати змінити запобіжний захід на більш суворий.

Олексій Чернишов зобов'язаний дотримуватися такого:

прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та роботи;

не виїжджати з населеного пункту, де він зараз проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;

не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі та свідками;

носити електронний браслет.

Чернишов перед початком засідання сказав, що довіряє слідству, закликав учасників процесу бути об'єктивними і спиратися на факти. За його оцінками, справа має "трирічну давність".

Обвинувачення стверджувало, що Олексій Чернишов на посаді міністра розвитку громад 15 липня 2022 року підписав наказ, через який державне підприємство "Укркомобслуговування" недоотримало нерухомого майна на суму понад 1 млрд 86 млн гривень.

Адвокат Олексія Чернишова Олександр Тананакін у відповідь сказав, що "збитків завдано не було" і цифра в понад 1 млрд гривень є "теорією". Видані Чернишовим на посаді міністра накази і розпорядження досі залишаються чинними.

Сам Чернишов не погодився з підозрою. Він сказав, що не бачить об'єктивних підстав для неї, а протягом трьох років після обговорюваних подій його жодного разу не запрошували до процесуальних дій.

ВАКС вів трансляцію засідання у справі Олексія Чернишова.

Справа міністра Олексія Чернишова: що відомо

Журналіст Михайло Ткач 19 червня заявив, що міністр Чернишов опинився за кордоном після оголошення підозр його "соратникам" у справі про незаконне заволодіння землею в Києві. У Міністерстві національної єдності пояснили, що посадовець перебуває у відрядженні в країнах Європейського союзу.

Джерела видання "Українська правда" у правоохоронних органах 21 червня повідомили, сім'я міністра Чернишова покинула Україну також.

Олексій Чернишов 22 червня повернувся в Україну, а наступного дня особисто прийшов до НАБУ і отримав підозру у зловживаннях та отриманні неправомірної вигоди.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що підозри в тій самій справі отримували також ексрадник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира та його довірена особа Олег Татаренко.