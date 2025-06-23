"Розібрався у ситуації": Чернишов прийшов в НАБУ і отримав підозру

НАБУ і САП повідомили про підозру віцепрем'єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди. Перед цим сам Чернишов повідомив, що прийшов в НАБУ, щоб розібратись у ситуації.

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Чернишов фігурує у справі київського девелопера щодо землі в Києві під забудову. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, ексдержавний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира, його довірена особа Олег Татаренко, нагадав народний депутат Ярослав Железняк.

У чому звинувачують Олексія Чернишова

Детективи НАБУ повідомили про підозру віцепрем'єру — міністру національного єднання Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Напередодні він повернувся в Україну на фоні чуток, що переховується від слідства.

Чернишову повідомили про підозру

За даними НАБУ, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу.

До реалізації схеми залучили тодішнього міністра розвитку громад та територій України (майбутнього віцепрем'єр-міністра України), його радника, тодішнього державного секретаря міністерства та директорку державного підприємства.

Міністр, за даними НАБУ, створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

НАБУ вказує, що забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

Про що говорив Олексій Чернишов

Сам віцепрем'єр-міністр України та міністр національної єдності України з 3 грудня 2024 року 22 червня повідомив, що повернувся додому після відрядження і заявив, що "кампанію дискредитації" у ЗМІ "розбере по деталях". Тоді, нагадаємо, українські видання писали, що Чернишов поїхав за кордон на тлі корупційного скандалу. Згодом виїхали його дружина та син. Про їх повернення до України не повідомлялось.

Пост Олексія Чернишова про повернення в Україну Фото: Олексій Чернишов / Facebook

23 червня Олексій Чернишов повідомив, що "було багато чуток щодо можливих процесуальних дій щодо мене", тому він особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб "розібратися в ситуації".

Пост Олексія Чернишова Фото: Олексій Чернишов / Facebook

"Моя позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору. З повагою ставлюся до роботи всіх наших правоохоронних органів. Відкритий до взаємодії", — написав міністр.

Через кілька годин він повідомив, що мав "конструктивний" діалог з детективами НАБУ, який тривав понад 2 години.

Пост Олексія Чернишова Фото: Олексій Чернишов / Facebook

"Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ознайомлююся з усіма наданими документами", — коротко повідомив Чернишов. На повідомлення про підозру він ще не відреагував.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про Олексія Чернишова та про його раптове відрядження до Європи.