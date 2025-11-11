Ще один фігурант "плівок Міндіча" покинув Україну, — Железняк

Не встигли у ЗМІ обговорити раптовий від'їзд з України Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95" і соратника президента Володимира Зеленського, як стало відомо, що країну залишив ще один можливий фігурант корупційного скандалу у сфері енергетики.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк стверджує, що член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар вночі виїхав за кордон.

"Саме він фігурує на плівках, щодо отримання "зарплати" 20 штук $ від Міндіча (точніше 19 900 виходить). Ще три місяці тому був виконавчий директор з правових питань "Енергоатому". З 2022 по 2025 роки — виконавчий директор з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом"", — пише парламентарій.

Він додав, що 3 вересня цього року за результатами відкритого конкурсного відбору Пушкар призначено на посаду члена НКРЕКП.

"І ще один цікавий збіг, Пушкар Сергій з 2010 по 2015 рр. був на різних посадах у Фонді державного майна України. Саме в той час, коли заступником Фонду був Ігор Миронюк, радник Деркача і Германа Галущенка, вже відомий на плівках як "Рокет" і "смотрящий" за енергетикою від бізнесмена Тимура Міндіча. Ось такий збіг", — констатує Железняк.

У соцмережах Сергія Пушкаря тиша. Останній пост у Facebook він опублікував два дні тому, і стосувався він не ситуації в енергетиці, а Будапешта і мовного питання.

У НКРЕКП також поки що ніяк не коментують інформацію, оприлюднену Железняком.

Тим часом НАБУ оприлюднило новий епізод розслідування під назвою "Карлсон". За даними все того ж Ярослава Железняка, це — прізвисько Тимура Міндіча, який покинув Україну за кілька годин до того, як до нього прийшли з обшуками.

Наразі розслідування топ-скандалу про корупцію в енергетиці триває, і вже є перші затримані та підозрювані.

Нагадаємо, у НАБУ розповіли, звідки у фігурантів розслідування взялися прізвиська "Професор", "Карлсон", "Рокет" та інші.